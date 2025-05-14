ТРЦ "Скриня" біля залізничного вокзалу Львова під час реконструкції збільшить свою площу вшестеро

Концепція оновлення ТРЦ "Скриня" (Львів, вул. Городоцька, 179) передбачає комплексну реконструкцію існуючої будівлі площею 6,6 тис. кв. м в торговельний комплекс окружного формату з розширенням площі до 38,6 тис. кв. м, повідомили у компанії UTG, яка залучена для розробки проєкту концепції та преброкериджу.

Повідомляється, що також передбачено створення дворівневого підземного паркінгу на 465 машиномісць (другий за розміром підземний паркінг на території західної України) та маркетингова стратегія ребрендингу в ТЦ "Скриня" в ТРЦ ROX Mall.

В UTG уточнили, що від землевласників сусідніх ділянок отримано погодження спільної ревіталізації цілого кварталу із будівництвом адміністративно-ділових споруд, на зразок Canary Wharf в Лондоні або La Défense в Парижі. Міська адміністрація, за словами компанії, схвалила проєкт та пообіцяла сприяти ініціативі.

Розташування ТРЦ навпроти центрального залізничного і приміського вокзалів та автобусної станції "Двірцева" поєднує потоки рейкового транспорту з 96 наземними маршрутами, формує найбільший транспортно-пересадковий вузол міста, генерує найширшу зону охоплення області.

В UTG зазначили, що за підсумками проведеного преброкериджу отримано позитивні відгуки з боку потенційних орендарів – провідних національних та міжнародних мереж роздрібної торгівлі в розрізі широкого переліку різних товарних груп.