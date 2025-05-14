Інтерфакс-Україна
Економіка
09:21 14.05.2025

Єврокомісія скоротить квоти на імпорт українських кукурудзи, цукру, меду і м'яса птиці

2 хв читати
Єврокомісія скоротить квоти на імпорт українських кукурудзи, цукру, меду і м'яса птиці

ЄС готується протягом кількох тижнів запровадити підвищені мита на український імпорт, що вдарить по економіці України у вирішальний момент у боротьбі з російською агресією, повідомило Financial Times.

За даними джерел видання, рішення про раптове припинення спеціальних торговельних угод, які давали змогу більшості українських товарів ввозитися в ЄС безмитно, було ухвалено після того, як Польща очолила рух із захисту фермерів блоку.

Європейські дипломати розповіли, що ця перехідна пропозиція, яку нещодавно надіслали державам-членам ЄС, різко скоротить безмитні квоти на сільгосппродукцію.

Два дипломати ЄС повідомили FT, що перехідний захід Єврокомісії передбачає поділ річної безмитної квоти на 12 щомісячних, щоб скоротити імпорт, поки тривають переговори.

Найбільший вплив це матиме на кукурудзу, цукор, мед і птицю. Квота на кукурудзу скоротиться у річному обчисленні з 4,7 млн тонн до 650 тис. тонн. Квота на птицю впаде з 57 тис. тонн до 40 тис. тонн, на цукор - зі 109 тис. тонн до 40,7 тис. тонн.

Представник Єврокомісії підтвердив, що військові домовленості не буде відновлено, "тому що ми наразі працюємо над переглядом" угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною.

"Комісія також вивчає можливі перехідні заходи на випадок, якщо переговори не будуть завершені і не будуть застосовані до 6 червня", - додав він.

"Це справді поганий сигнал для України", - сказав голова торгового комітету Європейського парламенту Бернд Ланге і додав, що пошук рішення триватиме щонайменше до жовтня.

Його комітет у середу заслухає позицію посадовців Єврокомісії щодо того, чому обіцяні торговельні переговори зайшли в глухий кут, враховуючи, що крайній термін у червні був "відомий давно", повідомив Ланге.

За інформацією видання, уряд України оцінює, що повернення до довоєнних торговельних умов скоротить доходи країни приблизно на EUR3,5 млрд.

 

Теги: #квоти #імпорт #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:52 14.05.2025
Країни ЄС можуть у середу попередньо погодити 17-й пакет санкцій проти РФ

Країни ЄС можуть у середу попередньо погодити 17-й пакет санкцій проти РФ

17:48 13.05.2025
Мінкультури просить ЄС врахувати культурний аспект при формуванні наступних пакетів санкцій

Мінкультури просить ЄС врахувати культурний аспект при формуванні наступних пакетів санкцій

16:21 13.05.2025
Порошенко обговорив з послами країн G7 та ЄC ситуацію на фронті та переговори про завершення війни

Порошенко обговорив з послами країн G7 та ЄC ситуацію на фронті та переговори про завершення війни

15:19 13.05.2025
ЄС прагне припинити блокування Угорщиною переговорів про членство України – ЗМІ

ЄС прагне припинити блокування Угорщиною переговорів про членство України – ЗМІ

19:58 12.05.2025
Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

19:32 12.05.2025
Ідея санкцій ЄС проти Nord Stream 2 розрахована на те, щоб відлякати будь-яких інвесторів - ЄК

Ідея санкцій ЄС проти Nord Stream 2 розрахована на те, щоб відлякати будь-яких інвесторів - ЄК

19:21 12.05.2025
ЄС продовжує розвивати технологічну та цифрову співпрацю з Японією - ЄК

ЄС продовжує розвивати технологічну та цифрову співпрацю з Японією - ЄК

17:43 12.05.2025
Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості

Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості

12:29 12.05.2025
ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня – високопосадовий європейський дипломат

ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня – високопосадовий європейський дипломат

12:02 12.05.2025
Робоча група Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК розпочне роботу вже в цей понеділок

Робоча група Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК розпочне роботу вже в цей понеділок

ВАЖЛИВЕ

Україна та США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

ОСТАННЄ

МХП на Сумщині в сезоні-2025 впроваджує органічну систему живлення на 15 тис. га

"Астарта" завершила весняну посівну-2025, засіяно 146 тис. га яровими культурами

Україна та США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин

Україна за 4 міс. зменшила експорт ЗРС у тонах на 10% і на 21% у валюті

Ціни е/е для промисловості в першій декаді травня збільшилися проти квітня на 20% – ексміністерка енергетики

ICU спільно з "Уліс" створює інвестфонд нерухомості "Уліс.Ворохта" на 200 млн грн

До енергосистеми України 12 травня підключено один блок АЕС після ремонту – ексміністерка енергетики

Агропідприємства в 2025р. отримали 44,5 млрд грн за різними держпрограмами - Шмигаль

Україна може дуже швидко запровадити програму додавання 10% біоетанолу в бензини – директор А-95

Використання бензину з 5% біоетанолу поки обходиться без проблем, за винятком курйозних ситуацій – експерт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА