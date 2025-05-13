Щонайменше 13 працівників ЗАЕС окупанти незаконно позбавили волі

НАЕК "Енергоатом" заявив про незаконне позбавлення волі, щонайменше, 13 працівників окупованої РФ Запорізької АЕС.

"Відомо про, щонайменше, 13 працівників ЗАЕС, яких окупанти позбавили свободи на тимчасово окупованій території. З них сімох "засудили" до ув'язнення, троє досі перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків. Доля ще трьох залишається невідомою – вони вважаються зниклими безвісти", – зазначив "Енергоатом" у повідомленні в Телеграм у вівторок.

Крім того, він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення росіяни закатували до смерті водолаза ЗАЕС Андрія Гончарука.

Оператор АЕС наголосив, що з початку окупації найбільшої станції Європи росія почала безпрецедентний тиск на атомників, які відмовились переходити на сторону ворога і підписувати нікчемні "контракти" з "Росатомом".

За його даними, приблизно п’ять тисяч фахівців змогли покинути тимчасово окупований Енергодар, і НАЕК дбає про їхнє працевлаштування в інших підрозділах товариства.

"Всі незаконно позбавлені свободи атомники повинні бути негайно звільнені з російського полону. ЗАЕС має негайно перейти під контроль її законного оператора – "Енергоатома", а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку", – акцентує НАЕК, додаючи, що це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту.

Як повідомлялося 25 квітня, за даними "Енергоатома", у незаконному ув’язненні РФ перебуває щонайменше 30 осіб – працівників окупованої Запорізької АЕС та жителів міста-супутника станції Енергодара.