Інтерфакс-Україна
Економіка
09:41 13.05.2025

Гринчук: маємо попередні домовленості з донорами про фінансування відновлення водності річки Саксагань задля забезпечення водою людей

2 хв читати
Гринчук: маємо попередні домовленості з донорами про фінансування відновлення водності річки Саксагань задля забезпечення водою людей

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук повідомила, що Україна має попередні домовленості з донорами щодо фінансування відновлення водності річки Саксагань та забезпечення водою 1,4 млн людей.

Як повідомляє пресслужба Міндовкілля, Гринчук відвідала Дніпропетровську область і зокрема у Криворізькому районі зону обміління в долині річки Саксагань.

Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС та необхідність використання води з річки для водозабезпечення м. Кривий Ріг призвели до майже повного спустошення Макортівського водосховища. Наразі рівень води у водосховищі становить лише 19,6 млн м3 при нормі в 57,8 млн м3. У разі тривалих посушливих періодів наповнення водосховища природним шляхом може тривати близько 10 років. Інші два водосховища на річці - Кресівське та Саксаганське - зазнають постійного впливу високомінералізованих шахтних вод.

"Тож серед технічних рішень, які опрацьовуємо для вирішення проблеми, - подача дніпровської води з Кам’янського водосховища через русло річки Саксагань. Це передбачатиме будівництво нового водогону довжиною близько 30 км, а також влаштування насосних станцій з водозабором. Реалізація проєкту дозволить наповнити Макортівське водосховище, поліпшити якість води для забезпечення потреб мешканців в межах басейну р.Саксагань, а також наповнити колодязі у господарствах, які не охоплені централізованим водопостачанням", - наголосила Гринчук.

За її словами, для запуску проєкту, поки громади розроблятимуть техніко-економічне обгрунтування, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України веде перемовини з потенційними інвесторами для реалізації проєкту.

"Всі партнери, з якими комунікуємо, завжди відкриті до діалогу та швидко реагують на виклики, з якими стикається Україна. Яскравий приклад - вже реалізований проєкт у Девладівській громаді Криворізького району", - відзначила Гринчук.

Після катастрофи на Каховській ГЕС, UNDP Ukraine / ПРООН в Україні та EU FPI надали 22 громадам, зокрема Девладівській, 40 очисних установок та 15 водовозів, що дозволило забезпечити понад 139 000 мешканців доступом до безпечної питної води. Кожна станція - це дві мобільні установки, здатні очищувати понад 5 000 літрів води на годину, включно з морською водою. Завдяки вбудованим сонячним панелям обладнання працює автономно, навіть під час відключень електроенергії. Для доставки води у віддалені населені пункти громади використовуються автоцистерни місткістю 10 м³, які транспортують очищену воду.

Міністр обговорила з представниками громади нагальні екологічні питання, а також подальші кроки та проєкти щодо водозабезпечення населення.

"Вдячна ПРООН та усім міжнародним партнерам за реалізацію ініціатив, які полегшують життя українців в умовах війни. Наша ціль - реалізація якомога більше проєктів, які дозволять кожному регіону України справлятися з викликами, які спровокувала російська агресія, та будувати екологічно безпечне майбутнє", - наголосила Гринчук.

Теги: #міндовкілля #водопостачання #річка #гринчук_світлана

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 06.05.2025
Перекриття Індією шлюзів на греблях у Джамму і Кашмірі призвело до сильного падіння рівня води в річці Чинаб у Пакистані

Перекриття Індією шлюзів на греблях у Джамму і Кашмірі призвело до сильного падіння рівня води в річці Чинаб у Пакистані

18:43 02.05.2025
Міндовкілля та The HALO Trust Ukraine підписали меморандум про співпрацю для екологічно безпечного розмінування

Міндовкілля та The HALO Trust Ukraine підписали меморандум про співпрацю для екологічно безпечного розмінування

18:24 02.05.2025
Міндовкілля сформувало список "сплячих" ліцензій і планує перевірку – міністр Гринчук

Міндовкілля сформувало список "сплячих" ліцензій і планує перевірку – міністр Гринчук

16:44 29.04.2025
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності за порушення на заповідних територіях

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності за порушення на заповідних територіях

14:56 29.04.2025
Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю у сфері водних ресурсів

Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю у сфері водних ресурсів

11:55 28.04.2025
Міндовкілля і ДСНС України передали Чорнобильському біосферному заповіднику спецтехніку для гасіння пожеж

Міндовкілля і ДСНС України передали Чорнобильському біосферному заповіднику спецтехніку для гасіння пожеж

16:39 25.04.2025
Україна отримає понад EUR22 млн грн на забезпечення ядерної безпеки від європейських партнерів - Міндовкілля

Україна отримає понад EUR22 млн грн на забезпечення ядерної безпеки від європейських партнерів - Міндовкілля

11:12 18.04.2025
Saint-Gobain PAM Canalisation та партнери реалізують проєкт щодо водопостачання у Кривому Розі бюджетом EUR15 млн

Saint-Gobain PAM Canalisation та партнери реалізують проєкт щодо водопостачання у Кривому Розі бюджетом EUR15 млн

15:27 07.04.2025
Уряд має затвердити стратегію реформування екологічного контролю вже найближчими тижнями – глава Міндовкілля

Уряд має затвердити стратегію реформування екологічного контролю вже найближчими тижнями – глава Міндовкілля

11:21 02.04.2025
На Закарпатті розроблять першу кластерну систему управління відходами

На Закарпатті розроблять першу кластерну систему управління відходами

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

ОСТАННЄ

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Мінсільгосп США очікує зростання експорту пшениці з України у 2025/26МР

"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у I кварталі зросли на 6,7% – Держстат

Збитки від шахрайських операцій з картками у 2024р зросли на 37% за скорочення їх кількості на 1% – НБУ

Ідея санкцій ЄС проти Nord Stream 2 розрахована на те, щоб відлякати будь-яких інвесторів - ЄК

Експорт зерна із початку 2024/25 МР досяг 36,4 млн тонн - Мінагрополітики

Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

Інтерпайп зібрав представників 26 компаній-клієнтів на оз.Гарда в Італії для зміцнення стосунків

Українським морським коридором експортовано близько 76 млн тонн зерна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА