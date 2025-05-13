Гринчук: маємо попередні домовленості з донорами про фінансування відновлення водності річки Саксагань задля забезпечення водою людей

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук повідомила, що Україна має попередні домовленості з донорами щодо фінансування відновлення водності річки Саксагань та забезпечення водою 1,4 млн людей.

Як повідомляє пресслужба Міндовкілля, Гринчук відвідала Дніпропетровську область і зокрема у Криворізькому районі зону обміління в долині річки Саксагань.

Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС та необхідність використання води з річки для водозабезпечення м. Кривий Ріг призвели до майже повного спустошення Макортівського водосховища. Наразі рівень води у водосховищі становить лише 19,6 млн м3 при нормі в 57,8 млн м3. У разі тривалих посушливих періодів наповнення водосховища природним шляхом може тривати близько 10 років. Інші два водосховища на річці - Кресівське та Саксаганське - зазнають постійного впливу високомінералізованих шахтних вод.

"Тож серед технічних рішень, які опрацьовуємо для вирішення проблеми, - подача дніпровської води з Кам’янського водосховища через русло річки Саксагань. Це передбачатиме будівництво нового водогону довжиною близько 30 км, а також влаштування насосних станцій з водозабором. Реалізація проєкту дозволить наповнити Макортівське водосховище, поліпшити якість води для забезпечення потреб мешканців в межах басейну р.Саксагань, а також наповнити колодязі у господарствах, які не охоплені централізованим водопостачанням", - наголосила Гринчук.

За її словами, для запуску проєкту, поки громади розроблятимуть техніко-економічне обгрунтування, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України веде перемовини з потенційними інвесторами для реалізації проєкту.

"Всі партнери, з якими комунікуємо, завжди відкриті до діалогу та швидко реагують на виклики, з якими стикається Україна. Яскравий приклад - вже реалізований проєкт у Девладівській громаді Криворізького району", - відзначила Гринчук.

Після катастрофи на Каховській ГЕС, UNDP Ukraine / ПРООН в Україні та EU FPI надали 22 громадам, зокрема Девладівській, 40 очисних установок та 15 водовозів, що дозволило забезпечити понад 139 000 мешканців доступом до безпечної питної води. Кожна станція - це дві мобільні установки, здатні очищувати понад 5 000 літрів води на годину, включно з морською водою. Завдяки вбудованим сонячним панелям обладнання працює автономно, навіть під час відключень електроенергії. Для доставки води у віддалені населені пункти громади використовуються автоцистерни місткістю 10 м³, які транспортують очищену воду.

Міністр обговорила з представниками громади нагальні екологічні питання, а також подальші кроки та проєкти щодо водозабезпечення населення.

"Вдячна ПРООН та усім міжнародним партнерам за реалізацію ініціатив, які полегшують життя українців в умовах війни. Наша ціль - реалізація якомога більше проєктів, які дозволять кожному регіону України справлятися з викликами, які спровокувала російська агресія, та будувати екологічно безпечне майбутнє", - наголосила Гринчук.