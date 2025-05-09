Інтерфакс-Україна
Економіка
13:45 09.05.2025

"Ліси України" в 2025р. передбачили на централізовані закупівлі 3,1 млрд грн

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"Ліси України" в 2025р. передбачили на централізовані закупівлі 3,1 млрд грн
Фото: https://www.facebook.com/ForestsOfUkraine

ДП "Ліси України" запланувало на 2025 рік централізовану закупівлю палива, електроенергії, спеціалізованої техніки для лісової охорони, послуг із будівництва інфраструктури понад 3,1 млрд грн, повідомила пресслужба держпідприємства.

У "Лісах України" уточнили, що 2025 року на закупівлю спеціального автотранспорту для лісової охорони та IT обладнання і програмне забезпечення передбачили по 207 млн грн, спецтехніку та компоненти до неї – 590 млн грн, будівництво та облаштування інфраструктури – 872 млн грн, пальне та енергоресурси – 1,15 млрд грн, інші видатки – 174 млн грн.

Держпідприємство розповіло, що цьогоріч вдосконалило систему закупівель, запровадило аналіз показників ефективності та внутрішнє рейтингування.

Крім того, з березня в ДП "Ліси України" оновлено команду, що відповідає за закупівлі. Її керівник — Михайло Стаєцький — раніше працював в "Укрпошті". Мета нової команди – підвищити ефективність та прозорість закупівель, оптимізувати витрати компанії, забезпечити виконання інвестиційної програми та ключових ініціатив.

"Категорійні менеджери вивчають та стикують між собою внутрішні потреби підприємства та зовнішні ринкові умови, в яких вони можуть бути задоволені. Для цього вони проводять ринкові дотендерні консультації з виробниками, імпортерами, офіційними дилерами та найбільшими гравцями ринків товарів та послуг. Формують умови закупівель, які дозволяються залучити на торги більш широке коло учасників для вчасного та якісного задоволення потреб підприємства за оптимальною ціною та без додаткових ризиків", - пояснили в ДП "Ліси України".

У держпідприємстві привернули увагу, що мають оновлену сторінку закупівель. Тут будуть розміщатися анонси відкритих зустрічей та консультацій з потенційними учасниками найбільш складних і нетипових закупівель, де їхня зовнішня експертиза постачальників буде визначати остаточні умови торгів. 

В електронній системі закупівель впроваджено окрему роль для внутрішнього моніторингу закупівель регіональних офісів, надання їм практичної та методичної допомоги для підвищення рівня ефективності.

Це дозволить швидше виявляти слабкі місця, впроваджувати єдині підходи до формування тендерних документацій та застосовувати кращі практики з питань запобігання порушення законодавства в сфері публічних закупівель", - переконані в "Лісах України".

При цьому держпідприємство сформує порядок і критерії для внутрішнього рейтингування закупівельників у регіональних офісах. Це дозволить мотивувати сильну частину команди та підтримувати і розвивати тих, хто тягнеться за лідерами.

"Така практика чудово зарекомендувала себе в "Укрпошті", її наслідком стала централізація команди закупівель, яка з року в рік стабільно показувала чудові результати в закупівлях (2 місце за індексом замовника 2024)", - резюмував Стаєцький.

Теги: #ліси_україни #закупівлі

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