Чистий прибуток ОТП Банку у І кв.-2025 зменшився на 24% - до 1,19 млрд

ОТП Банк (Київ) у січні-березні 2025 року отримав 1,19 млрд грн чистого прибутку, що на 24%, або 0,37 млрд грн менше, ніж у першому кварталі 2024 року.

Як йдеться у фінзвітності банку за І квартал 2025 року, прибуток до оподаткування становив 1,59 млрд грн, що на 23,7%, або на 0,49 млрд грн менше за аналогічний період 2024 року.

Чистий процентний дохід ОТП за звітний період зріс на 5,5% – до 2,26 млрд грн, тоді як чистий комісійний – на 10,7%, до 0,27 млрд грн.

Вказується, що у першому кварталі 2025 року прибуток банку від операцій з іноземною валютою зменшився на 21,4% – до 0,05 млрд грн, тоді як прибуток від переоцінки інвалюти склав 0,25 млрд грн проти збитку 0,14 млрд грн у першому кварталі 2024 року.

В той же час ОТП у січні-березні цього року зафіксував чистий збиток від операцій з фінансовими інструментами за справедливою вартістю та збиток від зменшення корисності відповідно 0,28 млрд грн та 0,15 млрд грн, тоді як у січні-березні минулого року прибутки за цими двома статтями складали відповідно 0,20 млрд грн та 0,28 млрд грн.

Витрати банку на виплату працівникам зросли на 12,5% – до 0,51 млрд грн, а інші операційні та адміністративні витрати – на 8,8%, до 0,16 млрд.

Згідно зі звітністю, ОТП за звітний період наростив кредити та аванси банкам з 10,8 млрд грн до 24,22 млрд грн, тоді як інвестиції в цінні папери скоротилися з 62,37 млрд грн до 50,73 млрд грн. Кредити та аванси клієнтам зросли на 3,6% і становили 32,41 млрд грн.

Загальні активи ОТП з початку року зросли на 4,7%, або 5,34 млрд грн – до 119,25 млрд грн, зобов'язання – на 4,2%, або 3,93 млрд грн, до 93,20 млрд грн.

Завдяки прибутковій діяльності власний капітал банку за перші три місяці цього року збільшився на 6,8%, або 1,4 млрд грн – до 22,01 млрд грн, у тому числі нерозподілений прибуток досяг 13,39 млрд грн.

За даними Національного банку України (НБУ), станом на початок лютого 2025 року ОТП Банк зі 121,97 млрд грн загальних активів замикав 10-ку лідерів за цим показником серед 61 банку.