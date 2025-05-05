Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 20,2%

Національний банк України (НБУ) за відсутності купівлі валюти збільшив її продаж на міжбанківському ринку минулого тижня на $123,8 млн, або на 20,0% – до $742,70 млн, свідчить статистика регулятора на його сайті.

Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать про зміну ситуації на готівковому ринку валюти: якщо в понеділок продаж перевищив купівлю на $6,4 млн, то вже у вівторок купівля стала більшою за продаж на $6,8 млн, а у четвер негативне сальдо $40,6 млн.

"Активність домогосподарств на готівковому ринку знижується третій місяць поспіль: середньоденний попит упав з $41 млн у лютому до $17 млн у квітні. Це свідчить про зменшення панічних настроїв, насичення ринку та/або вичерпання купівельної спроможності населення на тлі слабкого економічного зростання. Ще одним чинником міг стати цикл весняних свят, які є традиційним періодом розпродажу валютних заощаджень для святкування та фінансування короткострокових відпусток", – прокоментували ситуацію на готівковому ринку у КИТ Group.

Офіційний курс гривні у першу половину тижня зміцнився з 41,75 грн/$1 до 41,4706 грн/$1, але під кінець тижня знову ослаб до 41,7091 грн/$1.

На готівковому ринку курс незважаючи на збільшення негативного сальдо суттєво не змінився, та за вихідні долар навіть подешевшав на 5 коп.% купівлі – до 41,40 грн/$1, продаж – до 41,50 грн/$1.

На думку експертів КИТ Group, курс долара залишиться у вузькому коридорі.

"Короткостроковий горизонт (2–4 тижні): найбільш імовірний рух у бік значень 41,20–41,80 грн/$1 з незначними відхиленнями (± 20–30 копійок). Волатильність низька, спекулятивний попит обмежений. Середньостроковий горизонт (2–4 місяці): можлива корекція до 42,00–42,50 грн/$1 у разі активізації імпорту, прискорення інфляції чи ослаблення зовнішнього фінансування", – прогнозують у компанії.