Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

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Випуск № 2 – квітень 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації

На кінець квітня валютний ринок України демонструє збереження основних трендів, зафіксованих у першій половині місяця: відносну стабільність зниження в сегменті долара США та продовження зміцнення євро щодо гривні.

Ключові відмінності квітневої динаміки — зрушення балансу попиту та пропозиції на користь гривні, зниження середньоденного попиту на валюту з боку населення, згладжена поведінка ринку на тлі помірної інфляції та збереження зовнішньої підтримки.

Ключові драйвери:

Курс долара утримується в стабільному коридорі з помірним нахилом до ревальвації на користь гривні на фоні надлишку пропозиції готівкової валюти та глобального послаблення позицій долара.

утримується в стабільному коридорі з помірним нахилом до ревальвації на користь гривні на фоні надлишку пропозиції готівкової валюти та глобального послаблення позицій долара. Курс євро продовжує зростати під впливом глобальних процесів, торговельних конфліктів і з огляду на спроби нової адміністрації США чинити прямий вербальний тиск на ФРС, тоді як в Україні продовжується зростання попиту на євровалюту.

продовжує зростати під впливом глобальних процесів, торговельних конфліктів і з огляду на спроби нової адміністрації США чинити прямий вербальний тиск на ФРС, тоді як в Україні продовжується зростання попиту на євровалюту. Загальний стан валютного ринку характеризується підвищеною ліквідністю, низькою волатильністю в доларовому сегменті, натомість євросегмент демонструє нервове зростання з явними ознаками спекулятивної активності.

Внутрішні фактори

Національний банк України зберігає політику м’якої гнучкості , втримуючи облікову ставку на незмінному рівні та контролюючи офіційний курс. Спред між офіційним і ринковим курсами долара залишається мінімальним, а от у сегменті євро — розширюється.

, втримуючи облікову ставку на незмінному рівні та контролюючи офіційний курс. Спред між офіційним і ринковим курсами долара залишається мінімальним, а от у сегменті євро — розширюється. Активність домогосподарств на готівковому ринку знижується третій місяць поспіль : середньоденний попит упав з $41 млн у лютому до $17 млн у квітні. Це свідчить про зменшення панічних настроїв, насичення ринку та/або вичерпання купівельної спроможності населення на тлі слабкого економічного зростання. Ще одним чинником міг стати цикл весняних свят, які є традиційним періодом розпродажу валютних заощаджень для святкування та фінансування короткострокових відпусток.

: середньоденний попит упав з $41 млн у лютому до $17 млн у квітні. Це свідчить про зменшення панічних настроїв, насичення ринку та/або вичерпання купівельної спроможності населення на тлі слабкого економічного зростання. Ще одним чинником міг стати цикл весняних свят, які є традиційним періодом розпродажу валютних заощаджень для святкування та фінансування короткострокових відпусток. Водночас зберігається структурне напруження — двократне перевищення обсягу імпорту над експортом, що залишається фактором «вимивання» валютної ліквідності з країни. Проте на поточному етапі її здатна повністю компенсувати міжнародна допомога, яка очікувано має покрити потребу України у валюті.

— двократне перевищення обсягу імпорту над експортом, що залишається фактором «вимивання» валютної ліквідності з країни. Проте на поточному етапі її здатна повністю компенсувати міжнародна допомога, яка очікувано має покрити потребу України у валюті. Нацбанк заявляє про стабільний контроль над інфляційними очікуваннями. Хоча березнева інфляція сягає своїх пікових значень на рівні близько 15-16% щороку, в літні місяці прогнозується її традиційне зниження до 8,7% р/р, що в комбінації з літнім спадом бізнес-активності допоможе знизити рівень фокусування населення на валюті. Як наслідок, це може знизити спекулятивну мотивацію операторів валютного ринку.

Зовнішні фактори

На світовому рівні основним джерелом турбулентності залишаються торговельні війни , ініційовані адміністрацією Трампа, що посилили ризики деглобалізації та ослаблення долара внаслідок зменшення його ролі як резервного та розрахункового активу.

, ініційовані адміністрацією Трампа, що посилили ризики деглобалізації та ослаблення долара внаслідок зменшення його ролі як резервного та розрахункового активу. Ця невизначеність підштовхує глобальних інвесторів вкладатись або хеджуватись через захисні активи — золото, швейцарський франк, японську єну та євро, який наразі здатен виконувати роль стабілізатора.

— золото, швейцарський франк, японську єну та євро, який наразі здатен виконувати роль стабілізатора. Додатковим тиском на долар стала відкрита вимога Дональда Трампа до ФРС США негайно знизити облікову ставку, що створило ризик зниження незалежності Федрезерву та спровокувало зниження прибутковості облігацій і падіння курсу американської валюти до найнижчих значень за пів року.

Загальні висновки:

Гривня зберігає стійкість попри зовнішній тиск і внутрішній дисбаланс. Завдяки ритмічному фінансуванню дефіциту бюджету та фінансовій допомозі іноземних партнерів на ринку утримується рівновага.

попри зовнішній тиск і внутрішній дисбаланс. Завдяки ритмічному фінансуванню дефіциту бюджету та фінансовій допомозі іноземних партнерів на ринку утримується рівновага. Курс долара залишиться у вузькому коридорі , тоді як євро продовжить зростання , зберігаючи підвищену волатильність.

, тоді як , зберігаючи підвищену волатильність. Ринок валютної готівки перебуває у фазі насичення , а зниження попиту на валюту дає підстави говорити про відносну передбачуваність ринку.

, а зниження попиту на валюту дає підстави говорити про відносну передбачуваність ринку. Спекулятивні ризики в парі EUR/UAH зростають — бізнесу варто враховувати можливі короткострокові просідання або імпульсні стрибки під час планування операцій.

Огляд динаміки та прогноз курсу валют

Курс долара США

Курс долара до гривні залишається в межах стабільного вузького коридору — від 41,10 до 41,80 грн/$ з мінімальною волатильністю. У квітні ринок демонструє синхронізацію ринкового й офіційного курсу, що знижує ризики для бізнесу та споживачів. Ревальваційний тиск посилюється на тлі зменшення попиту з боку населення та збільшення пропозиції долара.

Упродовж другої половини квітня курс долара залишався в стабільному коридорі, без різких коливань. Найнижчі значення спостерігалися в межах 41,10–41,35 грн/$ на купівлі, а продаж протягом усього періоду перебував у межах 41,57–41,85 грн/$.

Наш короткостроковий прогноз курсу долара, наданий у попередньому огляді, повністю підтвердився в межах стандартних ринкових відхилень. Курсова динаміка в доларовому сегменті свідчить про високу поточну передбачуваність внутрішнього ринку.

Особливістю періоду стало поступове згладження та звуження спреду між курсами купівлі та продажу, що свідчить про зростання валютної ліквідності та зниження напруги на готівковому ринку. Інші особливі прикмети другої половини квітня — рух ринкових курсів долара синхронно з офіційним курсом НБУ та з майже рівновеликим спредом від нього курсів купівлі та продажу. Це свідчить про ефективність політики Нацбанку зі згладжування ситуативних коливань, що знижує волатильність і сприяє формуванню стабільних очікувань серед учасників ринку.

Глобальні фактори також підтримують стабільність долара в Україні — попри ослаблення долара на світових ринках ці процеси не транслюються у внутрішні ризики завдяки валютним резервам і гнучкості політики НБУ. Глобальні процеси не створили нового тиску на гривню, але можуть у середньостроковій перспективі стати драйвером відтоку капіталу українців і бізнесу з долара.

Прогноз на найближчий період:

Короткостроковий горизонт (2–4 тижні): найбільш імовірний рух у бік значень 41,20–41,80 грн/$ з незначними відхиленнями (± 20–30 копійок). Волатильність низька, спекулятивний попит обмежений.

найбільш імовірний рух у бік значень 41,20–41,80 грн/$ з незначними відхиленнями (± 20–30 копійок). Волатильність низька, спекулятивний попит обмежений. Середньостроковий горизонт (2–4 місяці): можлива корекція до 42,00–42,50 грн/$ у разі активізації імпорту, прискорення інфляції чи ослаблення зовнішнього фінансування.

можлива корекція до 42,00–42,50 грн/$ у разі активізації імпорту, прискорення інфляції чи ослаблення зовнішнього фінансування. Довгостроковий горизонт (6+ місяців): базовий сценарій зберігає потенціал поступового зміщення курсу в напрямку 44,00–45,00 грн/$.

Курс євро

У другій половині квітня курс євро до гривні продовжив зростати, підтвердивши раніше зафіксований висхідний тренд. Як ми і прогнозували у попередньому огляді, ринкові котирування впевнено переступили позначку 47 грн/євро, а вже на кінець квітня середній курс продажу готівкового євро консолідується до 48,00 грн/євро, що дозволило внутрішнім українським інвесторам в євро з початку місяця до кінця квітня отримати курсову премію розміром від 1,6 до 2,4 грн на кожному євро.

Особливої уваги потребує зміна спреду між курсами купівлі та продажу. Якщо на початку місяця спред утримувався в межах 60–70 копійок, то вже наприкінці квітня у низки операторів ринку готівкової валюти він перевищив 1 грн, а у деяких операторів сягав 1,3–1,5 грн. Це є маркером зростання ринкової нервозності та підвищених очікувань щодо подальшої волатильності. Оператори ринку намагаються закласти у ціну ризики можливого подальшого посилення євро або корекції на тлі спекулятивної активності.

Ще один важливий сигнал — помітне розходження між ринковими курсами та офіційним курсом НБУ. Курс євро, який визначає регулятор, відстає від ринкових значень у середньому на 30–50 копійок, що є індикатором того, що ринок оперативніше та гнучкіше реагує на глобальні валютні тренди, зокрема — зміцнення євро до долара США. Офіційна динаміка рухається за інерцією, тоді як оператори валютного ринку вже закладають у котирування очікування подальших змін.

Таке випередження свідчить про зростання премії за володіння євровалютою, яка дедалі більше використовується як інструмент не лише для розрахунків, але й для заощаджень, а в деяких випадках — як спроба заробити на глобальній турбулентності.

Прогноз:

У короткостроковому горизонті (2–4 тижні) курс євро, найбільш імовірно, консолідується для придбання вище позначки 48 грн/євро з тяжінням до 48,50 грн/євро ; викуповувати оператори валютного ринку будуть його в межах усталеного спреду, що означатиме курс для таких операцій близько позначки 47,50 у разі збереження поточних факторів впливу та драйверів у парі долар/євро.

курс євро, найбільш імовірно, консолідується для придбання з тяжінням до ; викуповувати оператори валютного ринку будуть його в межах усталеного спреду, що означатиме курс для таких операцій близько позначки у разі збереження поточних факторів впливу та драйверів у парі долар/євро. У середньостроковому горизонті (2–4 місяці) очікується збереження тренда на зміцнення євро з високоймовірним потенціалом досягнення позначки 49,50 грн/євро , так само за умови збереження поточного глобального контексту.

очікується збереження тренда на зміцнення євро з високоймовірним потенціалом досягнення позначки , так само за умови збереження поточного глобального контексту. Довгостроковий прогноз (6+ місяців) — глобальна фінансова перебудова, зміщення акценту з долара на євро й інші активи, а також динамічна ситуація та суперечлива інформація змушують нас надалі тимчасово утриматись від оприлюднення довгострокового прогнозу щодо євро в абсолютних значеннях. Хоча ще раз нагадаємо: пара євро/гривня залишається однією з найбільш чутливих і волатильних, що вимагає постійної підвищеної уваги з боку бізнесу й інвесторів під час планування валютної структури своїх активів і операцій. Окрім того, неможливо виключити потужного спекулятивного апетиту операторів глобального та локального валютного ринку до операцій з євро, що може стати новим непрогнозованим драйвером неекономічного порядку.

Рекомендації для бізнесу й інвесторів

Збереження динамічної ситуації на ринках спонукає нас зберегти свій підхід з розділення рекомендацій на два окремих блоки:

базові рекомендації — допоможуть уникнути валютно-курсових ризиків або мінімізувати втрати;

— допоможуть уникнути валютно-курсових ризиків або мінімізувати втрати; оновлені рекомендації — допоможуть зорієнтуватись для перегляду інвестиційно-ощадних стратегій.

Базові рекомендації, які зберігають актуальність

Диверсифікація валютного портфеля — базова стратегія.

Євро демонструє волатильність і потенціал зростання, а долар — слабкість на тлі глобальних подій. Рекомендовано тримати частину активів у євро, особливо за наявності відповідних зобов’язань. Долар — інструмент короткострокової ліквідності та хеджу.

Максимальна ліквідність — безумовний пріоритет.

Усі ваші валюти мають бути легко доступні для оперативного маневру — це ключова умова з огляду на глобальну турбулентність і політичні ризики.

Гривню утримувати у функціональному обсязі.

Стабільність гривні зберігається, однак інфляційний фон та потенційні курсові ризики у ІІ–ІІІ кварталах 2025 року не дозволяють тримати великий надлишок гривні. За можливості уникати зв’язування гривневої ліквідності в інструментах з фіксованими термінами чи без можливості перегляду дохідності.

Оновлені та доповнені рекомендації

Зміна частки валют у портфелі: плавна міграція з долара в євро

Доцільно поступово ребалансувати портфель у бік євро. Він дедалі більше використовується в розрахунках і потенційно надає кращу курсову премію. Але турбулентність на міжнародних валютних ринках вимагає постійно стежити за значущими новинами та подіями, не піддаючись водночас впливу гучних заголовків і стадної поведінки. Із валютного шторму з прибутками чи мінімальними втратами вийдуть лише інвестори зі сталевими нервами, холодною головою та чіткою стратегією.

Майте запас міцності та страхуйте ризики

Закладайте буфери на форвардні коливання курсу: попри висхідний тренд євро та нисхідний для долара у межах коротких періодів у цій парі та відносно цих валют до гривні трапляються «ямки» та «гірки», які можуть стати причиною втрат або непередбачуваних витрат.

Підвищена увага до спредів — індикатор ринкового настрою та прогноз тренда

Зростання спреду по євро — це сигнал: ринок нервує, очікує змін. У такі моменти краще уникати спекуляцій і не вирішувати під тиском емоцій. Для досвідчених валютних спекулянтів — це чудове поле і гарний час для продуктивного маневру, але для всіх інших — ризики втрат. Те саме стосується і долара — знизьте фокус на курсах і аналізуйте спреди.

Сценарне планування та регулярна переоцінка

Ринок і далі буде турбулентним протягом невизначеного часу. Майте альтернативні сценарії валютної поведінки, особливо для ІІІ–IV кварталів, коли найбільш імовірний вхід у новий девальваційний цикл.

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ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, яка вже 16 років успішно працює на ринку небанківських фінансових послуг. Одним із флагманських напрямків діяльності компанії є обмін валют. KИT Group — один із найбільших операторів цього сегмента фінансового ринку України, входить до переліку найбільших платників податків, є одним із галузевих лідерів за динамікою зростання активів і за розміром власного капіталу.

Понад 90 відділень у 16 найбільших містах України розташовані у зручних для клієнтів локаціях і мають сучасне обладнання для зручності, безпеки та конфіденційності кожної транзакції.

Діяльність компанії відповідає регуляторним вимогам НБУ. KИT Group дотримується стандартів діяльності ЄС, маючи відділення також у Польщі та плануючи транскордонну експансію до країн Європи.