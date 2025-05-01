Очікування бізнесу у квітні повернулися в зону негативних значень – НБУ

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховується Національним банком України (НБУ) за шкалою від 0 до 100, у квітні впав на 2,4 пункти – до 49,4, що на 2,9 п. нижче рівня квітня 2024 року (52,3), повідомив регулятор на своєму сайті.

"Тривала невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій, зростання витрат бізнесу на сировину та оплату праці, пришвидшення інфляції, послаблення курсу гривні до євро, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також суттєве погіршення погодних умов ускладнили економічну активність та вплинули на послаблення очікувань підприємств усіх секторів, які беруть участь у щомісячних опитуваннях Національного банку", – зазначає НБУ.

За результатами опитування, промисловість продемонструвала найвищий рівень ділової активності - 51,8 п. Хоча це на 1,3 п. менше, ніж у березні 2025 року, показник майже не змінився порівняно з квітнем 2024 року, коли він становив 51,7 п. та залишився зоні позитивних значень (вища за 50).

Регулятор пояснює це сталим споживчим попитом, нарощенням виробництва та налагодження логістики підприємства промисловості.

Водночас респонденти очікують зменшення запасів сировини та матеріалів, а також знизили оцінки щодо обсягів незавершеного виробництва: індекси ділових очікувань становили 48,3 п. та 47,2 п. відповідно (у березні - 50,4 п. та 48,7 п.). Керівники сектору промисловості найобережніше серед усіх учасників опитування оцінили зміни в загальній чисельності працівників - індекс склав 47,2, тоді як у березні був 49,6.

У торгівлі індекс у порівнянні з березнем впав на 2,8 п. - до 51,2 п. Торговельні компанії висловлювали менш упевнені очікування щодо зростання товарообороту та обсягів закупівель товарів для продажу, а також більш песимістично оцінювали рівень товарних запасів порівняно з березнем: індекси склали 55,4 п., 51,9 п. і 4,1 п.

В той же час оцінки торговельних компаній щодо загальної чисельності працівників навіть покращилися – до нейтрального рівня 50,0 з 48,9 у березні.

Підприємства сфери послуг, як і минулого місяця, продовжили послаблювати свої ділові очікування. У квітні їх індекс знизився на 2,5 п - до 51,2 п, тоді як минулого року в той же період індекс становив 53,1 п.

"На відміну від попереднього місяця респонденти очікували зменшення обсягу наданих послуг та обсягу послуг у процесі виконання, а також стриманіше оцінили обсяг нових замовлень на послуги", - коментує Нацбанк.

Стримані оцінки щодо загальної чисельності працівників дещо покращилися - індекс зріс до 47,9 порівняно з 46,8 у березні.

Найбільш песимістичні ділові очікування у квітні продемонстрували будівельні підприємства: їхній індекс ділової активності знизився на 5,6 п. - до 47,3 п., тоді як у квітні 2024 року він становив 53,4 п.

"Підприємства будівництва стримано оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на суттєве погіршення погодних умов", - зазначив регулятор.

Лише керівники будівельних підприємств серед усіх секторів очікували зростання загальної чисельності працівників, хоча й помірнішими темпами - індекс склав 51,9 п. проти 55,6 п. у березні.

Уточнюється, що щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 до 23 квітня цього року. У ньому взяли участь 528 підприємств. Серед опитаних 43,8% - компанії промисловості, 26,5% - сфери послуг, 24,6% - торгівлі, 5,1% - будівництва; 28,8% респондентів - великі підприємства, 26,7% - середні, 44,5% - малі.

При цьому 31,1% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,8% - лише експортні операції, 17,8% - тільки імпортні, 41,3% не здійснюють зовнішніх економічних операцій.