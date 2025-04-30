ЄІБ розробляє нову програму техдопомоги, спрямовану на антикорупційну роботу
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розробляє нову програму технічної допомоги, спрямовану на антикорупційну роботу, її запуск заплановано вже цього року, повідомила голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Зараз ми працюємо над розробкою нової програми технічної допомоги обсягом майже EUR4 млн, яку буде спрямовано саме на антикорупційну роботу... Її головна мета - підвищити спроможність державної служби як на центральному, так і на регіональному рівнях. Програма буде орієнтована на ознайомлення держслужбовців з антикорупційними стандартами ЄІБ, що відповідають стандартам Європейського Союзу”, - сказала вона
За словами Мікулової, в рамках програми буде передбачено навчальні заходи, зокрема у форматі "тренінг для тренерів", щоб підготовлені фахівці могли надалі навчати колег і супроводжувати реалізацію проєктів.
"Навчання охопить передусім тих, хто працює безпосередньо з коштами ЄІБ, щоб забезпечити повну відповідність нашим політикам та стандартам. Ми також розглядаємо можливість залучення до цієї програми представників громадянського суспільства, які мають значний досвід у сфері антикорупційної діяльності. Сподіваємося, що запуск програми відбудеться вже у 2025 році", - зазначила Мікулова.