Інтерфакс-Україна
Економіка
21:27 29.04.2025

США мають намір пом'якшити автівкові мита після звернень автовиробників

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США мають намір пом'якшити автівкові мита після звернень автовиробників

Президент США Дональд Трамп у вівторок має намір пом'якшити удар по автомобільних митах за допомогою указу, що поєднує пільги зі звільненням від інших мит на деталі та матеріали, після того як автовиробники звернулися до адміністрації зі своїми доводами, повідомляє агенство Reuters.

"Зміни в 25%-вих тарифах на транспортні засоби Трампа нададуть автокомпаніям кредити на суму до 15% від вартості автомобілів, зібраних усередині країни. Вони можуть бути застосовані до вартості імпортованих деталей, що дасть час на відновлення ланцюжків поставок", - йдеться в повідомленні.

Цей крок став черговою спробою адміністрації пом’якшити негативні наслідки тарифної політики, яка спричинила коливання на фінансових ринках, створила невизначеність для бізнесу та підвищила побоювання щодо різкого уповільнення економіки.

 

 

 

 

Теги: #мита #трамп #сша #авто

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