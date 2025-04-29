Інтерфакс-Україна
Економіка
14:04 29.04.2025

Уряд цього тижня передасть Раді пропозиції щодо міжнародних експертів для відбору членів РП - Підласа

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Уряд цього тижня передасть Раді пропозиції щодо міжнародних експертів для відбору членів РП - Підласа

Кабінет міністрів отримав від міжнародних організацій пропозиції стосовно трьох експертів до дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати й у вівторок або цього тижня має передати їх до Верховної Ради, повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

"Дорадча група експертів матиме шість осіб: три міжнародники і три від Верховної Ради з переважним правом голосу міжнародних експертів. Очікується, що сьогодні або цього тижня уряд офіційно передасть до ВРУ пропозиції міжнародних експертів", - написала вона в Facebook у вівторок.

За словами депутатки, пропонується кандидатура Ігорса Лудборжса (Igors Ludboržs) з Латвії, який є членом Європейського суду аудиторів і з 1994 року - сертифікованим аудитором. Другим кандидатом є Паскаль Муньє (Pascal Mounier) з Франції - старший аудитор Рахункової палати Франції, який має 24 роки аудиторського досвіду. Третьою пропонується кандидатура Лі Самерфілда (Lee Summerfield) - директора в Національному офісі аудиту Великобританії, який має 25 років досвіду в аудиті державних програм, зокрема в оборонній сфері.

Підласа пояснила, що після передачі пропозиції до парламенту бюджетний комітет протягом тижня від часу отримання листа має підготувати постанову про склад ДГЕ. Д алі парламент рейтинговим голосуванням обере українських експертів, затвердить постанову про склад ДГЕ.

Підласа сподівається, що ці етапи відбудуться вже наступного пленарного тижня.

Згодом, через тиждень від часу голосування в Раді і протягом наступних 30 днів почнеться прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати.

"Запрошую всіх, хто бажає взяти участь у конкурсі, вже готувати документи", - закликала голова комітету ВР.

Підласа нагадала, що членом Рахункової палати може бути громадянин України не молодше 30 років, який володіє українською, англійською/французькою мовами, має щонайменше ступінь магістра, загальний стаж роботи 7+ років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права 5+ років та бездоганну ділову репутацію.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 жовтня 2024 року ухвалила в другому читанні та в цілому євроінтеграційний законопроєкт №10044-д про внесення змін до закону "Про Рахункову палату" та деяких інших законодавчих актів.

Документ зменшує склад Рахункової палати України з 13 до 11 членів. Під час відбору нових членів Рахункової палати голос міжнародних експертів буде вирішальним.

Законопроєкт також розширює повноваження палати на аудит коштів місцевих бюджетів, держпідприємств, позабюджетних фондів.

Джерело: https://www.facebook.com/100002285786329/posts/9735812459838183/?mibextid=wwXIfr&rdid=0cjP49Enlc4hMKrO#

Теги: #підласа #рахункова_палата

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