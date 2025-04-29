Індустріальний парк - точка зростання економіки і магніт для інновацій, інвестицій і талантів - Василь Хмельницький

Гостре питання поверення громадян з-за кордону можливо вирішити лише створенням в Україні конкурентих можливостей, підкреслив український підприємець, засновник холдингу UFuture, інноваційного парку UNIT.City та індустріального парку "Біла Церква" Василь Хмельницький на на форумі "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку", який відбувся у Білій Церкві у четвер.

“Часто запитують, що потрібно зробити, щоб повернути наших людей з-за кордону. Я не бачу іншого шляху, окрім як через створення в Україні конкурентних можливостей — якісна освіта, робочі місця, гідна зарплата, рівень життя і сервіси. Індустріальний парк — це саме така точка зростання економіки і магніт для інновацій, інвестицій і талантів”, - наголосив Хмельницький.

Завдяки підтримці індустріальних парків з боку держави та місцевої громади в країну надходять інвестиції.

“Торік з Індустріального парку "Біла Церква" ми перерахували до місцевого бюджету 18 млн гривень податків, цього року (розраховуєм) 25 млн, наступного — 50. За 20 років — понад мільярд. І це лише місцевий рівень. Сьогодні ми закладаємо майбутнє на десятки років вперед”, - сказав він.

Він подякував за важливі кроки, які держава робить для підтримки індустріальних парків.

“Міністерство економіки ухвалило потужне рішення — компенсувати 50% витрат на будівництво комунікацій при створенні індустріальних парків. Дякую також Київській ОВА за сприяння в організації форуму, також попередньому голові адміністрації — за його підтримки ми почали роботу над створенням нашого індустріального парку. А за підтримки місцевої громади, депутатів та голови міської ради вдалося реалізувати прокладення дороги та комунікацій в парку”, - повідомив підприємець.

Як повідомлялось, фінська Peikko Group Corporation оголосила у четвер про введення в експлуатацію промислової будівлі майбутнього заводу з виробництва бетонних з’єднань та композитних конструкцій в індустріальному парку "Біла Церква", заплановані інвестиції в який складуть EUR3 млн.

“Фінська компанія — вони не просто інвестують, а й діляться знаннями та досвідом, навчають наших людей. Також тут свої виробництва будують англійська та німецька компанії. Є і українські підприємства з Харкова та Сум — справжні герої, які не виїхали за кордон, а продовжують працювати в Україні”, - підкреслив Хмельницький..

Він нагадав, як двадцять років тому його запросили на зустріч з віцепремʼєром, як підприємця, щоб поділитися своїм баченням, як забезпечити швидке економічне зростання. “Я чесно відповів, що не знаю, як досягти зростання за кілька місяців. Але знаю, що треба робити вже зараз, щоб через 15–20 років Україна стала сильною економікою: розвивати індустріальні парки, виробництво й освіту. Тоді до цього не були готові. Сьогодні я бачу, що ми рухаємось в правильному напрямку”, - підкреслив Хмельницький.

Він зазначив, що тренд на відновлення промисловості - глобальний, наприклад, США розглядають можливість інвестувати 1 трильйон доларів у власні індустріальні парки, щоб повернути виробництва з Китаю.

Індустріальний парк (ІП) "Біла Церква" - проєкт холдингової компанії UFuture підприємця Василя Хмельницького - передбачає до 2030 року залучення 30 компаній-резидентів та $250 млн інвестицій, створення до 4 тис. робочих місць.