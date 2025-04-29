Інтерфакс-Україна
Економіка
12:53 29.04.2025

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня

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Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня

Кабінет міністрів України продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії до 31 жовтня 2025 року.

"Отже, зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год", – повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

"Нічний тариф" для споживачів зі встановленим двозонним лічильником 2,16 грн за кВт*год також залишається чинним.

"Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення з метою забезпечити доступність електричної енергії для споживачів. Ми пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, які зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей. Енергетики продовжують масштабні відновлювальні та ремонтні роботи по всій країні", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

 

Теги: #міненерго #енергетика #тарифи

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