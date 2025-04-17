Інтерфакс-Україна
Економіка
17:38 17.04.2025

Додавання з 1 травня 5% біоетанолу в пальне суттєво не вплине на його ціну на АЗС – власник "Параллелі" Дубінін

2 хв читати
Додавання з 1 травня 5% біоетанолу в пальне суттєво не вплине на його ціну на АЗС – власник "Параллелі" Дубінін

Обов'язкове додавання 5% біоетанолу до бензинів з октановим числом менше 98, що вимагається робити з 1 травня згідно з законом №3769-IX від 4 червня 2024 року, суттєво не вплине на його ціну на АЗС, повідомив власник та генеральний директор групи компаній "Параллель" Олександр Дубінін (мережа АЗК Parallel).

"Бензин із 5% біоетанолу матиме дещо вищу собівартість, що може незначно вплинути на роздрібну ціну. Однак очікується, що підвищення буде мінімальним і, найімовірніше, не буде суттєво відчутним для споживача – особливо з урахуванням зниження світових цін на нафту", – сказав Дубінін у бліцінтерв'ю проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики "Енергореформа".

При цьому він зазначив, що ініціатива про додавання біоетанолу хоч і декларує підтримку національного агровиробника, однак на практиці реалізувати це буде складно.

"Велика частина товарного бензину з біоетанолом постачатиметься вже готовою продукцією з європейських НПЗ. Українська інфраструктура поки що недостатньо розвинена. Країни-сусіди, зокрема Польща, будували її роками. Нам ще належить пройти цей шлях", – пояснив власник "Параллелі".

Він додав, що також ризики обстрілів паливної інфраструктури ускладнюють впровадження змішування на території України/

Втім, на його думку, логіка цього рішення цілком зрозуміла, і загалом це правильна тенденція, якою Європа слідує вже понад десять років.

"Україна також має рухатися в цьому напрямку. Водночас у наших умовах існує чимало нюансів – від технічних до безпекових, що створюють додаткові виклики", – підкреслив Дубінін.

За його словами, для самої мережі АЗК перехід на біобензин передбачає додаткові інвестиції, здебільшого у підготовку інфраструктури.

"Цифри наразі не розголошуємо, але це суттєві кошти у десятки мільйонів гривень, які ми вже почали вкладати", – зазначив Дубінін.

Він також заперечив негативний вплив на роботу двигунів бензинів з біоетанолом.

"Біобензин давно використовується в Європі, і ніяких серйозних проблем із двигунами не зафіксовано. Найкраща порада – завжди заправлятися на перевірених АЗК, яким ви довіряєте. Це головне правило, незалежно від вмісту біоетанолу", – вказав Дубінін.

Як повідомлялося, до війни мережа під ТМ Parallel нараховувала 132 автозаправні станції. Внаслідок повномасштабного вторгнення вона втратила або зупинила роботу більшої частини об’єктів. Нині під ТМ Parallel працює 61 автозаправний комплекс у Дніпропетровській, Одеській, Київській, Черкаській, Чернігівській і на підконтрольній Україні території Донецької та Запорізької областей.

Теги: #пальне #дубінін #біоетанол

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 22.03.2025
ОККО, WOG і KLO знизили ціни на пальне на вихідні на 2-7 грн/л

ОККО, WOG і KLO знизили ціни на пальне на вихідні на 2-7 грн/л

15:29 06.03.2025
UKRNAFTA в Армія+ заправила військовим 2,6 млн літрів пального та додала нову знижку

UKRNAFTA в Армія+ заправила військовим 2,6 млн літрів пального та додала нову знижку

21:29 11.02.2025
"Укрнафта" реалізувала 1,5 мільйона літрів пального для військових зі знижкою

"Укрнафта" реалізувала 1,5 мільйона літрів пального для військових зі знижкою

10:54 07.02.2025
ДОТ удосконалив механізми закупівель пального для військових

ДОТ удосконалив механізми закупівель пального для військових

10:56 29.01.2025
Україна планує запозичити досвід Бразилії у виробництві біоетанолу

Україна планує запозичити досвід Бразилії у виробництві біоетанолу

11:24 07.01.2025
Всеукраїнська аграрна рада закликала Кабмін запровадити пільговий акциз на пальне для аграріїв

Всеукраїнська аграрна рада закликала Кабмін запровадити пільговий акциз на пальне для аграріїв

12:02 01.01.2025
В Україні змінилися правила експорту спирту, алкогольних і тютюнових виробів, пального

В Україні змінилися правила експорту спирту, алкогольних і тютюнових виробів, пального

09:09 25.12.2024
Єдність малого та середнього бізнесу: шлях до успіху паливного ринку України

Єдність малого та середнього бізнесу: шлях до успіху паливного ринку України

09:26 02.09.2024
Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне

16:42 21.08.2024
Законопроєкт про підвищення акцизів на пальне буде підписано найближчим часом - нардеп

Законопроєкт про підвищення акцизів на пальне буде підписано найближчим часом - нардеп

ВАЖЛИВЕ

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні в 2025р з 8,4% до 8,7%

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 3,1%, у 2026р. – до 3,7%

НБУ зберіг облікову ставку 15,5% річних

Банки розділилися в оцінках ймовірності підвищення НБУ ставки в четвер

Макроситуація в Україні в І кв.-2025 краща за попередні очікування – міністр фінансів

ОСТАННЄ

НБУ розраховує на 25% приріст чистого гривневого кредитного портфелю бізнесу в 2025 р.

НБУ розглядає перспективу посилення ролі євро в валютній політиці

Населення в останні дні більше продає валюти, ніж купує, – НБУ

НБУ підвищив прогноз рівня облікової ставки на IV кв.-2025 на 0,9 в.п.

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні в 2025р з 8,4% до 8,7%

ДТЕК до кінця 2025р. планує розчистити 103 км ліній електропередачі у Києві

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 3,1%, у 2026р. – до 3,7%

НБУ зберіг облікову ставку 15,5% річних

Наглядова рада "Укрнафти" актуалізувала цілі на 2025 рік

Банки розділилися в оцінках ймовірності підвищення НБУ ставки в четвер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА