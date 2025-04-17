Додавання з 1 травня 5% біоетанолу в пальне суттєво не вплине на його ціну на АЗС – власник "Параллелі" Дубінін

Обов'язкове додавання 5% біоетанолу до бензинів з октановим числом менше 98, що вимагається робити з 1 травня згідно з законом №3769-IX від 4 червня 2024 року, суттєво не вплине на його ціну на АЗС, повідомив власник та генеральний директор групи компаній "Параллель" Олександр Дубінін (мережа АЗК Parallel).

"Бензин із 5% біоетанолу матиме дещо вищу собівартість, що може незначно вплинути на роздрібну ціну. Однак очікується, що підвищення буде мінімальним і, найімовірніше, не буде суттєво відчутним для споживача – особливо з урахуванням зниження світових цін на нафту", – сказав Дубінін у бліцінтерв'ю проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики "Енергореформа".

При цьому він зазначив, що ініціатива про додавання біоетанолу хоч і декларує підтримку національного агровиробника, однак на практиці реалізувати це буде складно.

"Велика частина товарного бензину з біоетанолом постачатиметься вже готовою продукцією з європейських НПЗ. Українська інфраструктура поки що недостатньо розвинена. Країни-сусіди, зокрема Польща, будували її роками. Нам ще належить пройти цей шлях", – пояснив власник "Параллелі".

Він додав, що також ризики обстрілів паливної інфраструктури ускладнюють впровадження змішування на території України/

Втім, на його думку, логіка цього рішення цілком зрозуміла, і загалом це правильна тенденція, якою Європа слідує вже понад десять років.

"Україна також має рухатися в цьому напрямку. Водночас у наших умовах існує чимало нюансів – від технічних до безпекових, що створюють додаткові виклики", – підкреслив Дубінін.

За його словами, для самої мережі АЗК перехід на біобензин передбачає додаткові інвестиції, здебільшого у підготовку інфраструктури.

"Цифри наразі не розголошуємо, але це суттєві кошти у десятки мільйонів гривень, які ми вже почали вкладати", – зазначив Дубінін.

Він також заперечив негативний вплив на роботу двигунів бензинів з біоетанолом.

"Біобензин давно використовується в Європі, і ніяких серйозних проблем із двигунами не зафіксовано. Найкраща порада – завжди заправлятися на перевірених АЗК, яким ви довіряєте. Це головне правило, незалежно від вмісту біоетанолу", – вказав Дубінін.

Як повідомлялося, до війни мережа під ТМ Parallel нараховувала 132 автозаправні станції. Внаслідок повномасштабного вторгнення вона втратила або зупинила роботу більшої частини об’єктів. Нині під ТМ Parallel працює 61 автозаправний комплекс у Дніпропетровській, Одеській, Київській, Черкаській, Чернігівській і на підконтрольній Україні території Донецької та Запорізької областей.