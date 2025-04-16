Інтерфакс-Україна
Економіка
20:22 16.04.2025

Макроситуація в Україні в І кв.-2025 краща за попередні очікування – міністр фінансів

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Макроситуація в Україні в І кв.-2025 краща за попередні очікування – міністр фінансів

Макроситуація в Україні у першому кварталі 2025 року виявилася кращою за початкові очікування завдяки стабільній роботі енергетики та промисловості взимку, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Наша макроситуація є кращою в першому кварталі 2025 року у порівнянні з нашими оригінальними планами", - сказав Марченко на вебконференції "Стійкість бюджету України за три роки. Роль міжнародної підтримки", організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС).

За його словами, очікування щодо перебоїв з електропостачанням не справдилися, тож деякі показники економічного розвитку навіть перевершили торішні.

В той же час міністр не дав якихось більш конкретних оцінок динаміки ВВП.

Марченко також вважає, що Україна може "потихеньку знизити залежність від міжнародної допомоги".

"Я маю на увазі, поступово, не швидко, адже наразі у нас є багато питань, як балансувати наші бюджети у 2026-му році на основі поточних зобов'язань, які ми зробили разом з програмами, погодженими з МВФ", - додав міністр фінансів.

Як повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко 18 березня, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-лютий 2025 року оцінюється в 1,1%.

Раніше, 28 лютого, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз росту економіки України у 2025 році, знизивши його на 0,5 відсоткових пунктів (в.п.) порівняно з попереднім прогнозом - до 2-3%. Також на 2025 рік прогнози щодо зростання українського ВВП у 2025 році погіршив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - з 4,7% до 3,5%, Світовий банк - з 6,5% до 2% та Національний банк України - з 4,1% до 3,6%, проте як держбюджет-2025 побудовано на прогнозі зростання ВВП на 2,7%.

Теги: #макроситуація #оцінка #мінфін

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