Інтерфакс-Україна
Економіка
19:00 16.04.2025

Молдовська залізниця має намір перевозити вантажі паромною переправою Чорноморськ-Батумі

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Молдова прагне відновити перевезення залізницею українських вантажів до Європейського Союзу та у зворотному напрямку, повідомила "Залізниця Молдови" після зустрічі з представниками АО "Укрзалізниця" в Києві.

"Мета поїздки – виявлення можливостей відновлення транзиту українських вантажів до країн Європейського Союзу і назад залізничними лініями Молдови, враховуючи, що в умовах ситуації, що склалася в регіоні, внаслідок війни в Україні потік вантажів і пасажирів через Молдову був фактично перенаправлений", - написало підприємство в Facebook.

Згідно з повідомленням, на зустрічі обговорювалася можливість використання молдовською залізницею паромної переправи для перевезення вантажів у вантажних вагонах з порту Чорноморськ (Україна) до порту Батумі (Грузія).

Учасники зустрічі також висловили готовність створити і розвивати спільну базу даних вантажних вагонів для оперативного проходження прикордонних пунктів між двома державами.

Теги: #залізниця #паром #молдова

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