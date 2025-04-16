Молдовська залізниця має намір перевозити вантажі паромною переправою Чорноморськ-Батумі

Молдова прагне відновити перевезення залізницею українських вантажів до Європейського Союзу та у зворотному напрямку, повідомила "Залізниця Молдови" після зустрічі з представниками АО "Укрзалізниця" в Києві.

"Мета поїздки – виявлення можливостей відновлення транзиту українських вантажів до країн Європейського Союзу і назад залізничними лініями Молдови, враховуючи, що в умовах ситуації, що склалася в регіоні, внаслідок війни в Україні потік вантажів і пасажирів через Молдову був фактично перенаправлений", - написало підприємство в Facebook.

Згідно з повідомленням, на зустрічі обговорювалася можливість використання молдовською залізницею паромної переправи для перевезення вантажів у вантажних вагонах з порту Чорноморськ (Україна) до порту Батумі (Грузія).

Учасники зустрічі також висловили готовність створити і розвивати спільну базу даних вантажних вагонів для оперативного проходження прикордонних пунктів між двома державами.