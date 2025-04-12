Інтерфакс-Україна
Економіка
14:31 12.04.2025

Україна отримала $50 млн від Світового банку за проєктом у сфері охорони здоров’я THRIVE

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Україна отримала $50 млн від Світового банку за проєктом у сфері охорони здоров’я THRIVE

Україна отримала $50 млн від Світового банку в рамках виконання проєкту у сфері охорони здоров’я "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE), повідомило Міністерство фінансів.

Воно зазначило, що умовою отримання цих коштів було підвищення рівня капітаційної ставки первинної медичної допомоги (оплата за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу) щонайменше до 825 грн, а відповідно до рішення уряду від грудня 2024 року така ставка на 2025 рік становить 844,4 грн замість 786,65 грн у 2024 році.

THRIVE є одним із проєктів, що впроваджуються із використанням фінансового інструменту "Програма досягнення результатів" (PforR), який передбачає досягнення показників, за верифікації яких Україна залучатиме визначені відповідними угодами кошти, зауважив Мінфін.

Мета проєкту – надання допомоги уряду у покращенні Програми медичних гарантій (ПМГ) для створення надійної системи охорони здоров’я.

Угода про позику та Угода про фінансування на загальну суму $449 млн були підписані 10 грудня 2024 року, з них $249 млн надала Японія. У минулому році Україна вже отримала $220 млн, які передбачені Угодою про позику (100% виділених коштів).

Теги: #світовий_банк #thrive

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