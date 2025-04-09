Інтерфакс-Україна

Економіка

20:57 09.04.2025

Фондові ринки Європи завершили торги в середу зниженням, Stoxx втратив 3,5%

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Фондові ринки Європи завершили торги в середу зниженням, Stoxx втратив 3,5%

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи завершили торги в середу зниженням, інвестори оцінювали перспективи світової торгівлі після набуття чинності американських дзеркальних мит, а також стежили за повідомленнями про контрзаходи торговельних партнерів США.

Індекс Stoxx Europe 600 за підсумками торгів опустився на 3,5% - до 469,89 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 2,92%, німецький DAX - 3%, французький CAC 40 - 3,34%, італійський FTSE MIB - 2,75%, іспанський IBEX 35 - 2,22%.

У середу набули чинності масштабні тарифи Вашингтона щодо іноземних торговельних партнерів США. Сукупний розмір мит для Китаю було збільшено до 104%, на що Пекін відреагував заявою про підвищення додаткових тарифів для американських товарів до 84%.

Країни-члени Євросоюзу проголосували на підтримку пропозиції Європейської комісії про запровадження торговельних контрзаходів проти США. Раніше повідомлялося, що ЄК пропонує запровадити відповідні мита в розмірі до 25% на широкий спектр статей американського імпорту загальною вартістю близько 21 млрд євро.

Президент США також заявив, що найближчим часом оголосить «великий тариф» на імпорт фармацевтичної продукції.

На цьому тлі сильно подешевшали акції європейських фармкомпаній, зокрема Novo Nordisk - на 6,9%, Novartis - на 6,4%, AstraZeneca - на 6,8%, Sanofi - на 6,9%, Merck KGaA - на 4,4%, GSK - на 5,7%, Roche - на 5,8%, Redcare Pharmacy - на 16,7%, UCB SA - на 12%.

Скоротилася капіталізація банків, зокрема Commerzbank - на 2,5%, Deutsche Bank - на 4,6%, BNP Paribas - на 3,6%, Societe Generale - на 2,1%, Standard Chartered - на 4,8%, HSBC - на 3%, Barclays - на 4,9%, NatWest - на 2,9%.

Знизилися котирування паперів виробників люксових товарів, зокрема Kering (-5,4%), LVMH (-4,1%), Moncler (-1,8%), Hermes (-0,8%), Burberry (-5,6%).

Папери європейських автовиробників також подешевшали, зокрема Stellantis - на 5,5%, Mercedes-Benz Group - на 3,5%, Bayerische Motoren Werke AG - на 3,3%, Volvo AB - на 3,1%.

Ринкова вартість Volkswagen зменшилася на 2,4%. Раніше компанія повідомила, що її продаж у першому кварталі зріс на 1,4%, а поставки електромобілів (BEV) - у 1,6 раза.

Слідом за цінами на нафту знизилася капіталізація найбільших нафтогазовидобувних компаній: Shell - на 5,5%, Equinor - на 5,6%, TotalEnergies - на 4,3%, BP Plc - на 6%.

Акції данського виробника дорогих аудіосистем, навушників та іншої електроніки Bang & Olufsen подешевшали на 7,9%. Його виручка за минулий квартал не виправдала очікувань аналітиків.

Шведська інвестиційна компанія EQT досягла угоди щодо продажу європейського виробника безрецептурних препаратів Karo Healthcare фонду KKR. Сума угоди може становити близько 2,65 млрд євро з урахуванням боргу, писала раніше Financial Times із посиланням на інформовані джерела. Ринкова вартість EQT скоротилася на 4,9%.

Теги: #європа #акції #торги

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