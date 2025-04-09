Понад 400 осіб оформили картку благодійності УЧХ у березні

Понад 400 осіб долучилися до благодійності в березні, оформивши картку "Charity" Українського Червоного Хреста (УЧХ)

"Найактивніше до ініціативи долучилися мешканці Дніпропетровської, Київської, Львівської, Харківської та Закарпатської областей", - повідомив департамент комунікацій і маркетингу Національного комітету Товариства Червоного Хреста України у середу.

Власниками картки стали громадяни України від 21 до 65 років.

"Charity" — це інноваційна банківська картка, створена у партнерстві між УЧХ, Unex Bank та Mastercard. Її унікальність у простому механізмі благодійності — 0,5% від кожної транзакції автоматично перераховується на програми підтримки людей, які найбільше цього потребують.

Оформити картку можна просто й швидко — у будь-якому відділенні Unex Bank або онлайн через сайт банку.