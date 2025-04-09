Інтерфакс-Україна

Економіка

15:44 09.04.2025

Понад 400 осіб оформили картку благодійності УЧХ у березні

1 хв читати
Понад 400 осіб оформили картку благодійності УЧХ у березні

Понад 400 осіб  долучилися до благодійності  в березні, оформивши картку "Charity" Українського Червоного Хреста (УЧХ) 

"Найактивніше до ініціативи долучилися мешканці Дніпропетровської, Київської, Львівської, Харківської та Закарпатської областей", - повідомив департамент комунікацій і маркетингу  Національного комітету Товариства Червоного Хреста України у середу.

 Власниками картки стали громадяни України від 21 до 65 років.

"Charity" — це інноваційна банківська картка, створена у партнерстві між УЧХ, Unex Bank та Mastercard. Її унікальність у простому механізмі благодійності — 0,5% від кожної транзакції автоматично перераховується на програми підтримки людей, які найбільше цього потребують.

Оформити картку можна просто й швидко — у будь-якому відділенні Unex Bank або онлайн через сайт банку.

Теги: #картка #благодійність #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:10 09.04.2025
Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через ворожу атаку БпЛА по Дніпру та Харкову

Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через ворожу атаку БпЛА по Дніпру та Харкову

12:53 08.04.2025
УЧХ отримав 15 авто швидкої допомоги від закордонних колег

УЧХ отримав 15 авто швидкої допомоги від закордонних колег

16:44 07.04.2025
УЧХ та Мінагрополітики підписали меморандум про співпрацю

УЧХ та Мінагрополітики підписали меморандум про співпрацю

13:12 07.04.2025
Мобільний кабінет УЗД діагностики запрацював у Миколаївській області - УЧХ

Мобільний кабінет УЗД діагностики запрацював у Миколаївській області - УЧХ

13:52 05.04.2025
УЧХ надавав першу допомогу постраждалим через ракетний удар РФ по Кривому Рогу

УЧХ надавав першу допомогу постраждалим через ракетний удар РФ по Кривому Рогу

10:32 04.04.2025
Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку БпЛА на Харків

Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку БпЛА на Харків

14:22 03.04.2025
УЧХ допомагав постраждалим від ракетного удару РФ по Кривому Рогу

УЧХ допомагав постраждалим від ракетного удару РФ по Кривому Рогу

11:47 03.04.2025
Гендиректор УЧХ та омбудсман обговорили підтримку постраждалим від війни

Гендиректор УЧХ та омбудсман обговорили підтримку постраждалим від війни

11:57 02.04.2025
УЧХ надасть гумдопомогу постраждалим через атаку російських БпЛА на Харків

УЧХ надасть гумдопомогу постраждалим через атаку російських БпЛА на Харків

15:22 01.04.2025
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки обстрілу РФ по Миколаївці Донецької області

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки обстрілу РФ по Миколаївці Донецької області

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні у березні-2025 виросла до 1,5%, у річному вимірі – до 14,6% - Держстат

ЄІБ надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури

"Енергоатом" планує відремонтувати всі 9 блоків підконтрольних АЕС до кінця серпня - Котін

"Центренерго" зазнало приблизно EUR250 млн збитків від атак РФ

Україна отримала ще EUR1 млрд від ЄС за механізмом ERA – Мінфін

ОСТАННЄ

Інфляція в Україні у березні-2025 виросла до 1,5%, у річному вимірі – до 14,6% - Держстат

Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва становить від 55% до 65% - дослідження

ЄІБ надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури

"Енергоатом" планує відремонтувати всі 9 блоків підконтрольних АЕС до кінця серпня - Котін

Перезапустити ЗАЕС у нинішньому стані й без України не вдасться - глава "Енергоатома"

"Центренерго" зазнало приблизно EUR250 млн збитків від атак РФ

Україна отримала ще EUR1 млрд від ЄС за механізмом ERA – Мінфін

Бізнес через 10%-ве мито США може перекласти витрати на кінцевого споживача та переформувати контракти - СУП

Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва становить від 55% до 65% - дослідження

Standard One оголосила про запуск інвестиційного фонду нерухомості

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА