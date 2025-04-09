Перезапустити ЗАЕС у нинішньому стані й без України не вдасться - глава "Енергоатома"

Перезапустити окуповану РФ з 4 березня 2022 року Запорізьку АЕС в нинішньому стані й без повернення під контроль України не вдасться, вважає глава НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Перезапустити ЗАЕС в тому стані, в якому вона перебуває, нікому не вдасться, якщо вона не повернеться під контроль України",- зазначив Котін під час брифінгу в Міністерстві енергетики в середу, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа" з місця події.

Як повідомлялося, згідно з ліцензією Держатомрегулювання, всі 6 блоків ЗАЕС мають перебувати в стані "холодного" зупину, однак РФ має наміри запустити станцію в роботу.