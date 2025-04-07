Інтерфакс-Україна

Економіка

19:21 07.04.2025

Трамп доручив CFIUS вивчити угоду US Steel і Nippon Steel, акції першої злетіли на 10%

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Трамп доручив CFIUS вивчити угоду US Steel і Nippon Steel, акції першої злетіли на 10%
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп доручив Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS) вивчити раніше оголошену угоду з купівлі US Steel японською компанією Nippon Steel, ідеться на сайті Білого дому.

Трамп хоче, щоб CFIUS допоміг "визначити, чи можуть бути доцільні подальші дії щодо цього".

Комітет має представити доповідь протягом 45 днів. Раніше він уже розглядав цю угоду, але не дійшов консенсусу щодо питання можливих загроз національній безпеці країни в її результаті, у зв'язку з чим її долю довелося вирішувати попередньому президенту США Джо Байдену.

Байден на початку року заблокував її, наказавши сторонам "повністю і на постійній основі відмовитися від пропонованої транзакції".

Nippon Steel хотіла заплатити $14,1 млрд за US Steel.

Акції американської компанії підскочили на 10,1% на торгах у понеділок.

US Steel була утворена в 1901 році за участю фінансиста Джона Пірпонта Моргана і сталепромисловця Ендрю Карнегі та відіграла важливу роль в індустріалізації Штатів у XX столітті. Вона вже не належить до числа найбільших американських компаній, але залишається одним із провідних сталевиробників. Її основними клієнтами є автомобільні компанії, виробники побутової техніки та упаковки для харчових продуктів.

Теги: #сталь #світ #угода #компанії

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