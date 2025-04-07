Інтерфакс-Україна

Економіка

16:26 07.04.2025

Зерна упродовж першого тижня квітня експортовано близько 0,5 млн тонн - Мінагрополітики

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Зерна упродовж першого тижня квітня експортовано близько 0,5 млн тонн - Мінагрополітики

Україна станом на 7 квітня з початку 2024-2025 маркетингового року експортувала 33,203 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 419 тис. тонн було відвантажено від початку поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно повідомлення, станом на 10 квітня минулого року загальний показник відвантажень становив 37,086 млн тонн.

При цьому, з початку поточного сезону експортовано пшениці – 13,26 млн тонн (у 2023/2024 МР – 14,541 млн тонн), ячменю – 2,213 млн тонн (2,117 млн тонн), жита – 10,8 тис. тонн (1 тис. тонн), кукурудзи – 17,241 млн тонн (10,133 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 7 квітня оцінюється в 54,5 тис. тонн (у 2023/2024 МР – 82,1 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 50,6 тис. тонн (77,7 тис. тонн).

Теги: #зерно #експорт

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