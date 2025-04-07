Цементний ринок України здатен збільшити потужності для покриття всіх потреб відбудови - дослідження

Вітчизняні виробники цементу і бетону здатні збільшити потужності для покриття потреб відбудови за будь-яким сценарієм, свідчать результати опитування виробників та споживачів цементу, проведеному CBR торік.

"Дослідження показало, що навіть у ситуації сильної невизначеності, як зараз, зі скороченням міжнародного фінансування та вкрай обмеженими ресурсами українського бюджету, виробники та споживачі цементу готові швидко відновлювати та розширювати потужності, готові інвестувати, щоб задовільнити попит на відбудову", - повідомила дослідниця CBR Тетяна Ситник на засіданні Конфедерації будівельників України під час презентації отриманих результатів.

Виробництво цементу частково поновилося з 2023 року, споживання суттєво залежить від державного фінансування

Згідно з дослідженням CBR, у 2022 році виробництво цементу суттєво впало через скорочення внутрішнього споживання - до 5,4 млн тонн порівняно з 11 млн тонн у 2021-му. Втім, у 2023-2024 роках виробництво стабілізувалася – його було виготовлено 7,4 млн тонн та 7,97 млн тонн. Причому, на думку опитаних експертів, обсяг у 8 млн тонн є максимальним значенням під час війни. Після її закінчення і з початком відбудови пікове виробництво цементу може сягнути максимум 12 млн тонн, однак на цей рівень галузь вийде на третій або четвертий рік відбудови.

Основне питання, яке обговорює професійне середовище, - чи вистачить цементу для викликів відбудови. Гостроти йому надало проведене у 2022 році дослідження Держзовнішекспертизи, яке ґрунтувалося на оптимістичному сценарії, який передбачав, що грошей на відновлення, буде достатньо, і весь процес вкладеться у три роки, зазначив голова "Укрцементу" Павло Качур.

"Такі розрахунки передбачали дефіцит будматеріалів, зокрема цементу. Але зараз профспільнота оцінює завдання для галузі з огляду на досвід трьох років війни і прогнозуючи, що відбудова почнеться передусім з розмінування, укріплення лінії розмежування, відновлення об'єктів енергетики. До масштабного будівництва ми вийдемо приблизно на третій-четвертий рік", - прокоментував він агентству "Інтерфакс-Україна".

На даний момент завантаженість цементних заводів нерівномірна: потужності на Заході Україні мають кращу завантаженість, заводи на Півдні та Сході – гіршу. У 2022 році цементні заводи працювали збитково, обсяг виробництва не покривав фіксованих витрат, зате підприємства зберегли персонал. У 2023 році вони вийшли на беззбиткову роботу – обсяг виробництва дозволив покрити фіксовані витрати.

Щодо споживачів цементу, в ході дослідження були опитані виробники бетону, газобетону та інших будматеріалів, які представляють бізнес різного формату, від малого до великого бізнесу з усіх регіонів.

"Дослідження показало, що наш цемент і по якості, і навіть по ціні достатньо прийнятний для виробників. Він подорожчав у 2023 році на 20%, у 2024-му - на 10%, тобто відповідно до інфляції" - відмітив Качур.

Дві треті опитаних споживачів цементу повідомили, що збільшили виробництво в 2023-му році, 20% - повернули довоєнний обсяг виробництва, були навіть ті, хто перевищив (бетон для інфраструктурних об’єктів). Утім вже за рік, у 2024-му, під час проведення дослідження, настрої споживачів цементу були досить стриманими: вони визначали ризики скорочення через нестабільність державного фінансування.



Галузь готова інвестувати у модернізацію

За даними Качура, в цілому по ринку вже у 2023-му році було відчутно незначний спад споживання цементу, оскільки масштабні проєкти захисту та відновлення залежать від державного фінансування, а цивільні девелопери на даному етапі не готові відновлювати активність у повному обсязі. Отже, проєктів у житловій та комерційній нерухомості порівняно з довоєнними показниками значно поменшало. Також експерт назвав критичним для галузі питання кадрового ресурсу. На заміну мобілізованим та релокованим співробітникам галузі потрібно підготувати нових фахівців.

"На це (підготовку персоналу, проєктування та пошук фінансування - ІФ-У) піде певний час, якого виробникам цементу вистачить, щоб наповнити ринок. Передусім, щоб інвестувати в модернізацію та розширення. Зокрема, вже є два готових проєкти з будівництва нових печей за найвищими сучасними вимогами у Кривому Розі та Івано-Франківську і ресурс заводу Балцем (до війни при потужності 4 млн тонн цементу випускав близько 200 тис. тонн)", - повідомив він.

У дослідженні зазначається, що малоймовірним є будівництво абсолютно нових заводів, але на модернізацію печі достатньо року. За розрахунками, щонайменше два заводи запустять додаткові печі, це дасть 2 млн тонн. Наприклад, "Кривий Ріг Цемент" вже отримав спеціальний дозвіл на розробку Мар’янського родовища вапняку (60 км від заводу), має план будівництва печі в самому кар’єрі для виробництва клінкеру. Можливі також модернізація Краматорського заводу Пушка (націоналізований) та Балаклійського заводу (Балцем) .

"Цементні компанії готові до швидких інвестицій у модернізацію і запуск додаткових печей, коли почнеться відбудова, щоб першими відреагувати на ринок. Компанії чекають сигналів для старту розширення. Це можуть бути новини про виділення коштів на відбудову та/або вихід попиту на рівень 9,5 млн тонн", - пояснила Ситник.



Вітчизняний цемент на рівних конкурує з європейським

Серед резервів на критичний високий запит відновлення експерти називають також можливе повернення імпорту цементу в Україну. На даний момент Україна не імпортує, а експортує цей товар.

"Ми мусимо чесно признатися, що під час війни фактично експорт рятує нашу галузь. До війни, у 2021 році, загальний експорт цементу складав біля 56 тис. тонн, а у 2024-му – 1,7 млн тонн, тобто десь 15% того, що виробляємо, - це велика частка. Ми постійно озвучуємо нашим сусідам : "Щойно українське споживання підніметься, ситуація кардинально зміниться, нам буде вигідніше возити цемент на будівельні майданчики України, і питання імпорту актуалізується ", - каже Качур.

У дослідженні CBR констатується, що за умови, якщо проєкти з відбудови будуть переважно фінансуватися з коштів ЄС, є висока ймовірність збільшення імпорту цементу з Європи, перш за все на інфраструктурні проекти.

Експерт нагадав про можливі ризики для галузі на цьому етапі, оскільки сьогодні у світі існує перевиробництво цементу. Тому більшість розвинутих країн можуть цілком перекрити всі потреби проєктів відбудови, що може завдати збитків вітчизняним виробникам.

"Я хочу озвучити позицію публічно: ринок (на етапі відновлення) України має бути максимально локалізованим вітчизняною продукцією та доступним лише для країн, які підтримали нас під час війни. Бо до країн, які під час війни підтримують країну-агресора, але хочуть долучитися до відбудови, ми повинні застосовувати жорсткі заходи для захисту свого ринку", - підкреслив Качур.