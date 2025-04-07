Інтерфакс-Україна

Економіка

11:28 07.04.2025

Минулого тижня Нацбанк продав найменшу суму валюти з початку року – $392 млн

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Минулого тижня Нацбанк продав найменшу суму валюти з початку року – $392 млн

Національний банк України (НБУ) скоротив продаж валюти на міжбанківському ринку минулого тижня на $453,73 млн, або більш ніж вдвічі – до $391,90 млн, свідчить статистика регулятора на його сайті.

Згідно з нею, Нацбанк вперше за чотири тижні купив валюту, хоча і у невеликих розмірах – $6,65 млн, в результаті його чисті валютні інтервенції скоротились порівняно із попереднім тижнем в 2,2 рази – до $385,3 млн

Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що від’ємне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та обсягами її продажу минулого тижня мало високу волатильність: з $16,6 млн за вихідні та понеділок воно підскочило до $54,4 млн у вівторок, після чого скоротилося до $35,4 млн у середу та $17,8 млн у четвер.

Разом зі зменшенням інтервенцій офіційний курс гривні щодо долара протягом минулого тижня зріс відразу на 28 коп. - до 41,1941 грн/$1.

На оптовому готівковому ринку гривня зміцнилася ще сильніше – на 38 коп. зі збереженням вузького спреду, до рівня 40,87–41,00 грн/$1.

Теги: #валюта #нбу

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