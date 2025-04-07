Інтерфакс-Україна

Економіка

10:38 07.04.2025

Урожай пшениці в Україні в 2025 р. буде найнижчим за п'ять років - ФАО

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Урожай пшениці в Україні в 2025 р. буде найнижчим за п'ять років - ФАО

Продовольча й сільськогосподарська організація ООН (ФАО) прогнозує, що світове виробництво пшениці 2025 року становитиме 795 млн тонн, що відповідає рівню попереднього року, повідомляється у звіті ФАО.

Згідно дослідження, стан посівів озимої пшениці в ключових країнах-виробниках Північної півкулі за останній місяць залишився незмінним.

"У Євросоюзі виробництво пшениці складе 135,5 млн тонн, що на 12% більше, ніж торік, завдяки збільшенню посівних площ і врожайності після погодних умов, які були зафіксовані в 2024 році. Однак дефіцит опадів у східних регіонах створює помірний ризик зниження потенціалу врожайності", — зазначають аналітики.

В РФ низький рівень вологості ґрунту та скорочення посівів призведуть до зниження врожаю у 2025 році, вважають вони.

"В Україні виробництво пшениці у 2025 році очікується на рівні, нижчому за середній п'ятирічний показник, через наслідки війни, що триває, а посушливі погодні умови зумовлюють очікування помірного зниження врожаю порівняно з попереднім роком", — зауважили в ФАО.

У США загальне виробництво пшениці, за прогнозами, знизиться у 2025 році через нижчу врожайність, оскільки більша площа посівів озимої пшениці постраждала від посухи порівняно з попереднім роком.

"В Канаді попередні прогнози вказують на розширення посівних площ під пшеницею, зумовлене ціновими факторами. Однак це, ймовірно, буде нівельовано зниженням урожайності, в результаті чого виробництво залишиться практично незмінним порівняно з минулим роком, хоча і перевищить середній п'ятирічний показник", — додають аналітики.

В Індії, завдяки рекордним посівним площам пшениці, сильним ціновим стимулам і державним субсидіям на сільськогосподарські ресурси, виробництво пшениці зростатиме у 2025 році, причому прогнозується, що воно досягне історичного максимуму — 115,4 млн тонн.

На Близькому Сході та в Північній Африці також очікується зменшення урожаю пшениці у 2025 році через недостатню кількість опадів.

В Аргентині експерти прогнозують загальне збільшення урожаю завдяки зростанню посівних площ.

В Австралії попередній прогноз вказує на помірне зниження виробництва пшениці, але врожай, як і раніше, очікується на рівні понад 30 млн тонн.

ФАО також переглянуло оцінку світового виробництва зернових у 2024 році на 7,1 млн тонн порівняно з березневим показником.

"Світовий обсяг виробництва зернових, який становив 2 849 млн тонн, залишається на 0,3% нижче у річному обчисленні", - йдеться у звіті.

За прогнозом ФАО, світове споживання зернових у 2024-2025 маркетинговому році становить 2 868 млн тонн, що на 1,3 млн тонн більше, ніж минулого місяця, і на 0,9% вище за рівень 2023-2024 МГ. Перегляд обумовлений підвищенням на 2,7 млн тонн світового прогнозу споживання фуражного зерна з вищим очікуваним споживанням усіх основних фуражних зернових (кукурудзи, ячменю та сорго).

"Це коригування підвищує прогноз споживання фуражного зерна до 1534 млн тонн, що вказує на зростання на 1,1% в порівнянні з минулим сезоном. Навпаки, прогноз світового споживання пшениці, який нині зафіксовано на рівні 795,4 млн тонн, очікується, знизиться трохи нижче рівня попереднього сезону після перегляду у бік зниження на 1,4 млн тонн", - прогнозують у ФАО.

Теги: #урожай #пшениця

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