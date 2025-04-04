Інтерфакс-Україна

Економіка

13:33 04.04.2025

Кабмін дозволив "Укргідроенерго" залучити $70 млн кредиту МБРР на встановлення гібридних систем виробництва е/е

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Кабмін дозволив "Укргідроенерго" залучити $70 млн кредиту МБРР на встановлення гібридних систем виробництва е/е

Кабінет міністрів України визнав за доцільне залучення ПрАТ "Укргідроенерго" позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для додаткового фінансування інвестиційного проєкту "Україна - Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі" у розмірі $70 млн під державну гарантію.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Позика залучається безпосередньо на встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії у гідроенергогенеруючій компанії, зазначив він.

Як повідомлялося, "Укргідроенерго" у 2025-2027 роках планує забезпечити відновлення зруйнованих потужностей, їхній фізичний захист, значне оновлення основних фондів, а також реалізацію інвестиційних проєктів, затверджених рішеннями уряду. Йдеться, зокрема, про реконструкцію обладнання гідроелектростанцій, завершення будівництва І черги та будівництво ІІ і ІІІ черги Дністровської ГАЕС, будівництво Канівської ГАЕС. Окрім того, стратегічний план компанії на 2025-2027 рр. передбачає модернізацію інфраструктури, реалізацію нових проєктів та впровадження інноваційних технологій.

Теги: #кабмін #енергосистема #укргідроенерго

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