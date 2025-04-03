"Епіцентр" відкриває Epiland з найбільшим в Україні VR-парком

З відкриттям другої черги ТРЦ "Епіцентр" в Чабанах (Одеське шосе, 8) розпочне роботу новий парк сімейного дозвілля Epiland, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна" .

Уточнюється, що запуск у роботу другої черги ТРЦ "Епіцентр" заплановано вже 5 квітня. В цей день в ТРЦ відкриються магазини орендарів торгової галереї, фуд-корт з відомими ресторанами та парк сімейного дозвілля Epiland площею 5 тис. кв. м із найбільшою в Україні зоною віртуальної реальності, ексклюзивними атракціонами та великим дитячим майданчиком.

"При розробці концепції парку розваг Epiland в Чабанах ми мали на меті занурити відвідувача у магічний світ. Це наш другий проєкт і ми дотримувались загальної тематики розважальної мережі - "Подорож у просторі та часі", де кожен новий парк - це телепорт у окремий світ. Новий Epiland реалізований у концепції "Чарівний ліс". Тут відвідувач потрапляє в інший вимір, казковий світ, де ростуть магічні квіти та дерева, літають гігантські метелики і стрикози, де все загадкове, прекрасне та сучасне", - пояснила ідею директорка мережі Epiland Катерина Черняк.

За її словами, при розробці концепту компанія врахувала світові тренди та конкурентне середовище, зосередившись на унікальних розважальних продуктах. Зокрема, в Чабанах буде реалізована найбільша в країні зона віртуальної реальності з ексклюзивними симуляторами. Наприклад, тут буде болід "Формули-1" з віртуальною симуляцією перегонів, оригінальним кермом та справжнім сидінням пілота, симуляції мото та стріт-рейсингу, польоту на винищувачах, морські пригоди, VR-кінотеатр зі спецефектами та інші віртуальні розваги.

Ще однією великою зоною парку стане дитячий майданчик площею 1,5 тис. кв. м, де будуть лабіринти, батути, ніндзя-парк, скеледром, зона приставок та інтерактивних ігор, тюбінг, каруселі та лазалки для наймолодших відвідувачів. Серед інших розваг слід відзначити призовий тематичний тир, автодром з led cars, найновіші ігрові та редемпшн автомати, гойдалка з водоспадом і гігантським метеликом, лазертаг, пейнтбол, гідробол та атракціон Magic Forest, де відвідувачі зможуть пройти пригодницький атракціон-квест з випробуваннями на спритність, логіку та силу.

Із запуском другої черги в ТРЦ "Епіцентр" з’явиться орендна галерея з магазинами Sinsay (1130 кв. м), Фокстрот (1022 кв.м), Victoria’s Store (95 кв. м), FAMO (76 кв. м), Brabrabra (50 кв. м), Секунда 32 (кв. м), Буква (75 кв.м), Люксоптика ( 63 кв.м), Tusso (16 кв.м) та інших відомих мереж.

Крім того, в ТРЦ суттєво розшириться пропозиція закладів громадського харчування. В межах парку Epiland працюватиме мережа сімейних ресторанів італійської кухні Pesto Family площею 600 кв. м, з якою компанія успішно співпрацює в своєму першому парку сімейного дозвілля. Додатково поруч з торговою галереєю відкриється ще один фуд-корт, де працюватимуть "Львівські круасани" (52 кв. м), Menya Musashi (69 кв. м), Mr Grill ( 52 кв. м), Merry Berry ( 29 кв. м) та кав’ярня Brewsel (26 кв. м).

"З відкриттям другої черги ми очікуємо на зростання ключових показників роботи ТРЦ "Епіцентр" в Чабанах за рахунок синергії торгових форматів "Епіцентру", магазинів орендарів та ексклюзивного парку сімейного дозвілля. Додаткові зони відпочинку, розваг і гастрономії сприятимуть створенню комфортного простору для тривалого перебування відвідувачів, а це позитивно позначиться на товарообігу всіх учасників екосистеми першого ТРЦ компанії", - зазначила керівниця департаменту розвитку ТРЦ "Епіцентр" Катерина Весна.

Як повідомлялось, перша черга ТРЦ "Епіцентр" в с.Чабани розпочала роботу у вересні минулого року. Двоповерховий торговий об’єкт загальною площею понад 96 тис. кв. м було відкрито з усіма торговими форматами мережі "Епіцентр": продуктовим Food Market (3 тис кв. м), зоомагазином Lapki (400 кв. м), спортивним супермаркетом Intersport (1,5 тис. кв. м), дитячим магазином E.Pic (1,6 тис. кв. м), супермаркетом електроніки та побутової техніки ЦЕ ТЕ (1,5 тис кв. м), товарами для дому та побуту Галереї Деко (2,6 тис. кв. м) та іншими.

В рамках проєкту компанія також реалізувала літній майданчик з власним озером та штучним водоспадом, який в теплу пору року планується використовувати для проведення свят і фестивалів вина, сиру, морозива тощо. Задля безпеки відвідувачів під ТРЦ було побудовано великий підземний паркінг, що слугуватиме надійним укриттям у випадку повітряних тривог.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об’єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

Станом на кінець 2024 року мережа ритейлера об’єднувала 71 діючий ТЦ в Україні

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).