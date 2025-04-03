Україна у березні збільшила експорт на 4,5%

Україна у березні 2025 року експортувала товарів на $3,62 млрд, що на 4,5% більше, ніж у березні минулого року ($3,46 млрд), та на 18% більше, аніж у лютому поточного року, повідомив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.

"Попри скорочення експорту в перші два місяці року, у березні нам вдалося вийти на позитивну динаміку. Суттєве зростання експорту у березні порівняно з лютим поточного року стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції, залізної руди та продукції металургійної галузі", – цитує його слова прес-служба Мінекономіки.

Усього за перший квартал 2025 року, за попередніми даними, експорт товарів сягнув майже $9,9 млрд, зазначило міністерство, тоді як за минулий рік він перевищив $10 млрд. Інформація про імпорт товарів в березні та його динаміку в релізі міністерства відсутня.

"Попри зниження фізичної ваги українського експорту, збільшується його грошова вартість. Так в березні минулого року ми експортували майже 11,9 млн тонн, а в березні цього року — 9,98 млн тонн. Таким чином поступово зростає частка товарів з більшою доданою вартістю, а це значить, що українська переробна промисловість успішно долає перешкоди у своєму розвитку внаслідок війни й виходить на зовнішні ринки", — наголосив Качка.

Він уточнив, що порівняно із лютим цього року фізичні обсяги експорту у березні зросли на 15,9%.

За словами торгового представника, експорт чавуну у березні цього року в порівнянні з лютим збільшився у понад 13,4 раза (на $110 млн), насіння соняшнику – у 11,5 раза (на $15,9 млн), макухи – на 80,3% (на $35,8 млн), соняшникової олії — на 39,2% (на $141,6 млн).

Качка додав, що в березні експорт морським транспортом порівняно з лютим поточного року зріс на 24,7% у грошовому еквіваленті й на 17% — у вазі, експорт залізницею збільшився на 16,8% у грошах та на 15,1% у вазі.

Як повідомило Мінекономіки, найбільше в березні Україна експортувала за вартістю: кукурудзу ($514,4 млн або 2,4 млн т); олію соняшникову, сафлорову або бавовняну ($503 млн або 441 тис. т); пшеницю ($253,9 млн або 1,1 млн т); залізну руду та концентрати ($238,4 млн або 2,9 млн т); соєві боби ($150,2 млн або 369,2 тис. т); проводи ізольовані ($124,6 млн або 6,5 тис. т) та чавун ($118,9 млн або 300,9 тис. т).

Найбільше українські виробники експортували товарів до Польщі ($407,7 млн), Туреччини ($294,3 млн), Італії ($231,8 млн), Німеччини ($196,3 млн), Китаю ($189,4 млн) та Іспанії ($185,7 млн).

Європейський Союз залишається ключовим торгівельним партнером України. Загалом у березні до країн ЄС Україна експортувала товарів на $2,04 млрд, або на 6,1% більше, ніж у лютому.