Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних

Міністерство фінансів у вівторок запропонувало новий випуск облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) із погашенням 25 жовтня 2028 року, які можуть отримати статус бенчмарк-ОВДП та використовуватися банками для формування 50% обов’язкових резервів, та завдяки високому попиту з боку банків змогло встановити ставку відсікання на рівні 15,5% річних, а середньозважена склала 15,01% річних.

Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції 5 млрд грн (тут надалі за номіналом) попит склав 36,66 млрд грн, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 14,9% до 16,2% річних, було задоволено 13 заявок із 43.

Останній аукціон із розміщення бенчмарк-ОВДП відбувся 11 березня, і тоді ненабагато "коротші" папери із погашенням 9 серпня 2028 року були розміщені із середньозваженою ставкою 15,61%, а ставка відсікання склала 15,89% річних.

На іншому аукціоні 15-міс. облігації були продані за тією ж дохідністю, що й тиждень тому – 16,35% річних, в тому числі й тому, що попит на них впав в 5,5 разів – до 0,85 млрд грн при збереженні пропозиції 5 млрд грн.

Нарешті, на третьому аукціоні Мінфін запропонував 22-міс. ОВДП, який останній раз він продавав ще 11 лютого. Тоді їх ставка відсікання склала 16,65%, а середньозважена – 16,61%, тоді як у цей вівторок ставка відсікання й середньозважена склали 17,1% річних.

На аукціон з пропозицією 5 млрд грн були подані 24 заявки на 2,01 млрд грн, з яких Мінфін задовільнив 14 на 1,15 млрд грн.

Загалом на трьох гривневих аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 7,37 млрд грн порівняно із 6,66 млрд грн у минулий вівторок.

В оновленій програмі з МВФ зазначалося, що в цьому році завдяки великим обсягам зовнішньому фінансуванню у Мінфіна відсутня потреба значного фінансування дефіциту держбюджету за рахунок ОВДП. На думку експертів Фонду, монетарна трансмісія поступово покращується завдяки нещодавнім коригуванням операційного дизайну: збільшенню НБУ з квітня спреду між 3-міс. депозитами та депозитами овернайт і коригування формули, яка визначає ліміти банків на 3-міс. депозити, щоб стимулювати вищі ставки за строковими вкладами в національній валюті.

"Потенційні вдосконалення можуть включати подальше коригування лімітів на 3-місячні депозити та перегляд структури резервних вимог (в тому числі з огляду на зменшення обсягів фінансування на внутрішньому ринку облігацій, необхідного цього року)", – вважають у МВФ.

У опублікованій 28 березня оновленій програмі зазначається, що банки сформували за рахунок бенчмарк-ОВДП обов’язкові резерви на суму 290 млрд грн, що нижче допустимого максимального ліміту в 326 млрд грн.