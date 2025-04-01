Інтерфакс-Україна

Економіка

18:45 01.04.2025

ПУМБ і "Тімак Агро Україна" оновили програму кредитування добрив під врожай 2025р.

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Перший український міжнародний банк (ПУМБ, Київ) до старту агросезону запустив оновлену партнерську програму із компанією "Тімак Агро Україна", провідним виробником і постачальником добрив для аграріїв, повідомила пресслужба банку.

Згідно повідомлення, оновлені умови фінансування від ПУМБ передбачають купівлю аграріями добрив із відсотковою ставкою від 0% річних за поєднання з державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", доступне кредитування під 0,01% без поєднання з державними програмами, відсутність комісії за видачу, можливість вексельного фінансування на рівні 1%, беззаставне кредитування до 25 млн грн.

Крім того, банк обіцяє аграріям спростити перелік документів, що допоможе швидко та прозоро оформити кредит, а також адаптувати до сезонності агровиробництва графік оплати.

Компанія "Тімак Агро Україна" входить до французької групи Рульє, вже понад 60 років у світі та більше 10 років в Україні займається дослідженням та розробкою інноваційних рішень у галузі живлення сільгоспкультур. Загалом "Тімак Агро Україна" має портфоліо більш ніж 50 різних продуктів живлення та біостимуляції всіх культур — від польових культур до овочів та садів.

ПУМБ засновано 1991 року. Власником є Рінат Ахметов. За даними Нацбанку України, станом на 1 жовтня 2024 року ПУМБ посідав 6-е місце (175 млрд грн) за загальним активом серед 62 банків країни. За інформацією банку, на даний момент він обслуговує 130 тис. корпоративних клієнтів та 1,8 млн фізосіб.

Теги: #тімак_агро_україна #програма #пумб

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