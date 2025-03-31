Інтерфакс-Україна

Економіка

19:23 31.03.2025

Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 31,4%

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Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 31,4%

Національний банк України (НБУ) збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку минулого тижня на $202,03 млн, або на 31,4% - до $845,63 млн, свідчить статистика регулятора на його сайті.

Згідно з нею, вже три тижні поспіль центробанк утримується від купівлі валюти на ринку.

Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що від’ємне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та обсягами її продажу минулого тижня розширилося з $13,06 млн у понеділок до $25,45 млн у четвер.

Попри збільшення інтервенцій офіційний курс гривні за підсумками тижня зміцнився на 5 коп. - до 41,4787 грн/$1.

Такою самою була зміна курсу й на оптовому готівковому ринку зі збереженням вузького спреду – 41,39–41,48 грн/$1.

У другій половині березня валютний ринок України залишався відносно стабільним, демонструючи передбачувані локальні коливання курсу долара та більш виражене, хоча і передбачуване, зміцнення євро. Обидва процеси були зумовлені насамперед зовнішніми факторами, оскільки внутрішній валютний ринок залишався збалансованим завдяки збереженню високої готівкової ліквідності й активним діям НБУ.

"В другій половині березня валютний ринок України залишався відносно стабільним, демонструючи передбачувані локальні коливання курсу долара та більш виражене, хоча й передбачуване, зміцнення євро. Обидва процеси були зумовлені насамперед зовнішніми факторами, оскільки внутрішній валютний ринок залишався збалансованим завдяки збереженню високої готівкової ліквідності й активним діям НБУ", – коментують ситуацію аналітики оператора ринку обміну валют "КИТ Group" у огляді, що виходить раз на два тижні.

Вони відзначили, що на роздрібному готівковому ринку спред між курсами купівлі-продажу звузився до 30–40 коп. проти 50–60 коп. у лютому, що свідчить про високу ліквідність і стабільність ринку, а відхилення ринкових курсів від офіційного курсу НБУ залишалося мінімальним (± 0,3 грн), що є індикатором стабільності очікувань і передбачуваної політики НБУ на валютному ринку.

"У короткостроковій перспективі (2–4 тижні) курс долара, ймовірно, залишатиметься в діапазоні 41,25–42,00 грн/$1. Основними факторами впливу будуть збереження високої готівкової ліквідності, стримана політика ФРС США й активна присутність НБУ на міжбанку", – прогнозують аналітики "КИТ Group".

Як повідомлялося, чисті інтервенції НБУ в лютому скоротилися до $3 млрд з $3,75 млрд у січні. Обсяги купівлі українцями валюти у лютому 2025 році перевищили обсяги її продажу на $0,95 млрд, що також менше порівняно із $1,48 млрд у січні цього року.

Міжнародні резерви України станом на 1 березня 2025 року, за попередніми даними, становили $40,15 млрд, що на 6,7%, або на $2,86 млрд, менше, ніж місяць тому.

 

 

Теги: #інтервенції #нбу

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