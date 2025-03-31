Інтерфакс-Україна

Економіка

15:23 31.03.2025

Глава Мінагрополітики Коваль задекларував 1,5 млн грн доходів за 2024 рік

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Глава Мінагрополітики Коваль задекларував 1,5 млн грн доходів за 2024 рік

Міністр аграрної політики і продовольства України Віталій Коваль зазначив 1 млн 517 тис. 596 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, 2024 року заробітна плата становила 1 347 096 грн і дохід від надання майна в оренду - 170 500 грн, а дружина задекларувала 3 412 620 грн доходів.

Крім того, він зазначив у декларації 551,3 тис. грн на банківських рахунках, 227 тис. грн і $25 тис. готівкою, а дружина - 324,2 тис. грн на банківських рахунках, 450 тис. грн і $207 тис. готівкою.

Згідно з декларацією Коваль володіє квартирою (66 кв. м) у Києві, і зареєстрований у будинку (109,9 кв. м) у Березному Рівненської області, а його дружина орендує квартиру (170,1 кв. м) у Києві, де і проживає новий міністр.

Крім того, його дружина володіє торговельною маркою (якою саме не зазначено), і ще однією торговельною маркою у спільній власності.

Як повідомлялося, Коваль задекларував 1,2 млн грн доходів за 2023 рік.

Теги: #коваль #доходи #декларація

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