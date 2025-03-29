Інтерфакс-Україна

Економіка

12:54 29.03.2025

Світовий банк затвердив проєкт DRIVE на $432 млн для стійкості інфраструктури України

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Світовий банк затвердив проєкт DRIVE на $432 млн для стійкості інфраструктури України

Рада директорів Світового банку в ніч на суботу за Києвом затвердила новий пакет підтримки "Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)" на суму $432 млн, спрямований на допомогу уряду у підвищенні стійкості національної дорожньої мережі та покращенні операційної ефективності в транспортному секторі.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у банку, DRIVE доповнює діючий проєкт "Відновлення основної логістичної інфраструктури та приєднання до мережі (RELINC)", у рамках якого поставлено модульні дорожні мости та виготовлено 200 вагонів-платформ для збільшення вантажопідйомності та експортної спроможності Укрзалізниці.

У Світовому банку відзначили, що з початку війни у лютому 2022 року транспортна інфраструктура України зазнала значних пошкоджень, що порушило ключові маршрути імпорту та експорту. Згідно з нещодавно опублікованою Швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4), у транспортному секторі дорожня інфраструктура постраждала найбільше: 58% транспортного сектору; 30% державних доріг та мостів, 11% місцевих доріг та мостів і 17% комунальних доріг зазнали значних руйнувань.

Фінансування проєкту DRIVE включає позику $212 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у межах Цільового фонду із надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), який підтримав уряд Японії. У фінансування також входить кредит $210 млн від Спеціальної програми для відновлення України та Молдови (SPUR) та грант $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Проєкт реалізовуватиме Державне агентством відновлення та розвитку інфраструктури України.

На сторінці проєкту на сайті банку зазначається, що він має три складових, першою з яких є збереження національної мережі доріг. Ця складова включає два компоненти. В рамках першого – інвестиції для національних доріг на суму $270,48 млн – фінансується проектування, виконання та нагляд за будівельними роботами, спрямованими на підтримання в належному експлуатаційному стані окремих ділянок національних доріг, у тому числі шляхом оперативного утримання, капітального ремонту доріг і капітального ремонту мостів.

Другий компонент – реформа національних автомобільних доріг і автомобільного транспорту – виділяється $90 млн на ефективність роботи транспортного сектору з підходом, орієнтованим на результат.

Друга складова на $39 млн – періодичний догляд за мережею доріг державного значення, в ній також два компоненти: встановлення аварійних модульних дорожніх мостів та кліматично-розумне збереження ключових ланок дорожньої мережі.

Третя складова – технічна допомога та управління проектами, яка також включає два компоненти: технічну допомогу та розробки проектів (грант URTF на $9 млн), який доповнює компоненти, орієнтовані на інвестиції, та управління проектом (грант URTF на $1 млн), який фінансує прийнятні витрати на підтримку впровадження та управління проектом, навчання та обмін знаннями.

В банку додали, що DRIVE також тісно узгоджується з нещодавніми та поточними аналітичними заходами та технічною допомогою Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Серед них - RDNA4 та майбутні політичні записки щодо фінансування дорожнього сектору та розвитку дорожніх концесій в Україні.

Теги: #проєкт_drive #світовий_банк #інфраструктура

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