Інтерфакс-Україна

Економіка

20:57 28.03.2025

Україна та КНР розглядають можливість створення офіційного сервісного центру для ремонту китайської техніки

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Україна та КНР розглядають можливість створення офіційного сервісного центру для ремонту китайської техніки

Ринок сільгосптехніки в України суттєво скоротився, свідченням чого є скорочення реєстрації нової техніки на 24,5%  порівняно з довоєнними показниками, повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук на зустрічі з послом Китайської Народної Республіки (КНР) в Україні Ма Шенкунем.

Голова Держпродспоживслужби зауважив, що одним із шляхів вирішення цієї проблеми є імпорт сільськогосподарської техніки від надійних партнерів або створення спільного з ними виробництва в Україні.

Крім того, на зустрічі обговорили перспективу створення в Україні моделі офіційного сервісного обслуговування автомобілів китайського виробництва.

"Отримали і хороші новини - очікуємо ще відкриття нових ринків для українських виробників. Мова йде про борошно, мʼясо птиці та корми для домашніх тварин. Наразі чекаємо проєкти протоколів від китайської сторони. Також узгодили подальші дії щодо експорту українського гороху після підписання Протоколу, а саме - проведення онлайн-аудиту нашої системи контролю, а також формування реєстру виробників (експортерів), місць зберігання та переробки", - резюмував голова Держпродспоживслужби.

 

Теги: #техніка #сервісцентр #кнр

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