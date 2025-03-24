Інтерфакс-Україна

Економіка

11:46 24.03.2025

Кияни заборгували за тепло і гарячу воду 8 млрд грн

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Кияни заборгували за тепло і гарячу воду 8 млрд грн

Заборгованість киян за теплопостачання та гаряче водопостачання зросла порівняно з початком опалювального сезону на 6,5% і досягла 8 млрд грн, повідомив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

"Ситуація із заборгованістю станом на сьогодні, на жаль, залишається складною. Переважна більшість киян своєчасно і в повному обсязі сплачує за отримані послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання, але загальна заборгованість все ж зростає. Порівняно з початком цього ОЗП вона збільшилася майже на 6,5% і становила на початок березня 8 млрд грн, з яких 5 млрд грн - це борг за опалення і майже 3 млрд грн – за гаряче водопостачання", – сказав Лопатін під час брифінгу щодо підсумків опалювального сезону 2024/2025 у Київінформі у понеділок.

Він зазначив, що "Київтеплоенерго" пропонує споживачам закривати свої борги в досудовому порядку через договір реструктуризації на комфортних для них умовах.

Водночас Лопатін наголосив, що у разі відсутності у споживачів бажання це робити "у підприємства немає іншого виходу, як проводити і посилювати боротьбу з боржниками в судовому порядку".

"І систематична практика штрафних санкцій, і судові рішення дуже ефективні і дійсно впливають на системних боржників. Станом на зараз у районних судах Києва перебуває 1,5 тис. матеріалів про стягнення заборгованості за послуги, й щодня готуються нові матеріали та виносяться рішення", – зазначив директор "Енергозбуту".

Він звернув увагу, що з початку 2024 року скасовано мораторій на штрафні санкції, тому підприємство нараховує 0,01% пені за кожну добу простроченого грошового зобов’язання, вона підлягає сплаті в обов’язковому порядку. За його словами, якщо справа розглядається в суді, то до пені додаються ще інші фінансові санкції: інфляційні нарахування та 3% річних.

Лопатін наголосив, що борги за комунальні послуги можуть врешті призвести до накладання арешту на користування коштами на рахунках, а також на нерухоме майно та авто.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, з аналізу боржників видно, що споживачі, які не платять за послуги, відносяться здебільшого до тих, хто має таку можливість, але вважає плату за комуналку "другорядним питанням".

Теги: #гаряча_вода #борги #кияни #опалення

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