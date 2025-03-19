Італія надасть Україні понад EUR11 млн на розвиток ірригації, підтримку кооперативів, малих фермерів та інтеграцію в ЄС

Італія у рамках нового проєкту Pro.UKR, який реалізується за підтримки AICS та CIHEAM, надасть Україні понад EUR11 млн, які будуть спрямовані на розвиток іригації, підтримку кооперативів, забезпечення малих фермерів технікою та інтеграцію в європейський ринок, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Telegram.

"Для реалізації цього проєкту обрали Одеський регіон. Зокрема, Березівський, Роздільнянський та Одеський райони. Підтримка торкнеться 16 200 (приблизно 48 тис. осіб) малих та середніх фермерських господарств", - розповів він про результати зустрічі з послом Італійської Республіки в Україні Карло Формозою та керівництвом Італійських агентств зі співробітництва у сфері розвитку (AICS) і CIHEAM.

Міністр також зауважив, що наразі тонна експорту з Італії до України коштує $2670, а з України до Італії $309.

"Це чітко демонструє різницю у структурі торгівлі: Україна здебільшого постачає сировину, тоді як Італія експортує продукцію з високою доданою вартістю. Нам важливо змінювати цю ситуацію, розвиваючи спільну глибинну переробку, створюючи більше можливостей для українських виробників та збільшуючи частку готової продукції в експорті", - зазначив міністр і додав, що Україна зацікавлена в створенні спільних переробних підприємств, а також запозиченні маркетингового досвіду для визначення позиціонування української продукції на ринках ЄС.