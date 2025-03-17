Інтерфакс-Україна

Економіка

22:06 17.03.2025

"Аврора" планує наростити виручку у Румунії вчетверо у 2025р

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"Аврора" планує наростити виручку у Румунії вчетверо у 2025р

Українська мережа магазинів формату one dollar store "Аврора" за рік з початку виходу на румунський ринок відкрила на ньому 33 магазини та отримала виручку близько EUR10 млн, повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко.

"На цей рік у нас план EUR40 млн виручки в Румунії, тобто, зрости там чотири рази", – сказав він на організованому Forbes Україна Саміті експортерів в Києві.

Як передає коресподент агентства "Інтерфакс-Україна", Панасенко додав, що кількість чеків досягла 1 млн, і 98% покупців є місцевими.

Як повідомлялося, "Аврора" інвестувала 2,5 млрд грн у розвиток мережі в Україні в 2024 році. Виторг мережі за минулий рік збільшився на 42,5% – до 38,5 млрд грн (без ПДВ).

"Аврору" було засновано 2011 року Львом Жиденком, Тарасом Панасенком і Лесею Клименко. На кінець 2024 року мережа налічувала понад 1600 магазинів в Україні та 30 у Румунії. У компанії - близько 14 тис. співробітників. Головний офіс торговельної мережі розташовано у Полтаві.

Як повідомив Forbes із посиланням на Панасенко, у 2025 році в Україні "Аврора" планує відкрити 340–350 нових магазинів.

"Хочемо вийти на ІРО, але чекаємо вдалого моменту для ритейл-компаній. Зараз, наприклад, польська Żabka вийшла на ІРО – вдало. Однак головний чинник, який позитивно позначиться на наш ІРО, – завершення воєнного стану в Україні", – також сказав CEO.

За його словами, компанія поки не планує виходити на нові ринки, а фокусуватиметься на розвитку румунських магазинів. "Але ми дивимося на Узбекистан, Молдову, Болгарію", – цитує Forbes Панасенка.

 

Теги: #румунія #аврора

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