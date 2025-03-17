Мінфін спростував інформацію про підвищення податків для ФОП

Міністерство фінансів України не планує підвищення податків для фізосіб-підприємців (ФОП), а законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки виконання передумови для такої реформи, повідомило міністерство у понеділок.

"Анонімні Телеграм-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер", - наголошується у Телеграм-каналі Мінфіну.

У відомстві пояснили, що законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках.

У Мінфіні додали, що цей процес відбуватиметься публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів. А вже лише після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою України.

Днем раніше, 16 березня, нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що також сумнівається у реалізації ідеї підвищення податків для ФОП.

"Не знаю, хто там в уряді вирішив що хоче піднімати податки на ФОПів до 18%…..думаю це несерйозно. Але скажу, що нуль на це шансів! Наш податковий комітет це ніколи не пропустить. Не тільки я, але і, переконаний, колеги з "Слуги" (парламентська фракція "Слуга народу") ніколи не проголосують", - написав він в Телеграм-каналі у понеділок.

Железняк зауважив, що варто розглянути доцільність виділення коштів на такі державні програми, як "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек".

"І взагалі, я б радив подивитися на те, як мільярди спускаються вашим же урядом на махровий популізм в стилі "1000 Зеленського/кешбек" або корупційний ідіотизм по закупівлі російського ядерного мотлоху. Або хоч підпишіть те, що вже проголосували по тютюну", - наголосив він.