Економіка

16:47 12.03.2025

"Ліси України" готові збільшити обсяг заготівлі деревини на 30% на рік - Болоховець

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"Ліси України" готові збільшити обсяг заготівлі деревини на 30% на рік - Болоховець

ДП "Ліси України" готово у відповідь на запит ринку збільшити обсяги заготівлі деревини до 18-19 млн куб. м, але бізнес має долучитись до удосконалення нормативно-законодавчої бази, яка стримує розвиток галузі, наголосив генеральний директор держпідприємства Юрій Болоховець.

"У нас всіх єдина мета. Ми всі зацікавлені у здорових захищених лісах, в розбудові лісового господарства і к потужній деревопереробної галузі. Лише спільними зусиллями ми зможемо цього досягти", - наголосив він на форумі "Лісові ресурси: сучасні виклики та перспективи" у Житомирі у середу.

Він запевнив представників деревообробних підприємств, що ДП "Ліси України" зацікавлено у розвитку деревопереробки. Саме для залучення інвестиції у переробну галузь були прибрані непрозорі прямі договори, реалізація всього ресурсу (за виключенням дров для населення) переведено на відкриті конкуренті торги.

ДП "Ліси України" також згорнуло державну деревопереробку, та віддало увесь ресурс на відкритий ринок. Крім того, було перекрито оборудки із нелегальною деревиною, запроваджені нові інструменти контролю, такі як фотофіксація кожної завантаженої на автотранспорт партії деревини.

Щоб бізнес міг планувати виробничу діяльність, ДП "Ліси України" з минулого року почало укладати через біржу довгострокові піврічні договори з фіксованою ціною. Зріс рівень відповідальності лісівників перед споживачами.

Відсоток виконання контрактів у 2024 році досяг 95%, тоді як 2020 року він становив 40%.

Задля збільшення пропозиції деревини на ринку "Ліси України" інвестує у будівництво лісових доріг, які є однією з умов для проведення заготівлі.

Заради того, щоб переробники могли експортувати продукцію на європейський ринок лісівниками інвестовано у міжнародну сертифікацію лісових господарств.

"Сьогодні Україна, зокрема, ДП "Ліси України", входять у трійку світових лідерів із сертифікації лісів наряду з Туреччиною та Швецією, що дозволяє вітчизняним деревообробним працювати на зовнішніх ринках", - наголосив Болоховець.

Він зауважив, що держпідприємство досі відчуває опір представників старої системи, які ностальгують за корупційними схемами, але запевнив, що повернення до старого не буде.

За словами Болоховця, останні роки деревина була не затребуваною, викуповувався в середньому 60% обсягу, який виставлявся на торги, але у 2025 року бізнес значно збільшив попит на деревину, що призвело до зростання цін.

"Це є сигналом для ДП "Ліси України" про необхідність збільшити заготівлі деревини. Потенціал зростання - 30% до 18-19 млн куб. м на рік. Але для цього потрібно вирішити низку проблем. Зокрема, привести процедуру оцінки впливу на довкілля до європейських практик. Спростити затвердження матеріалів лісовпорядкування, зняти обмеження на господарювання у штучних чистих насадженнях, замість цього створюючи території природного-заповідного фонду у природних самостійних лісах. Ці та інші зміни дадуть можливість повноцінно використовувати потенціал лісового господарства, при цьому не зменшуючи, але навпаки збільшуючи площу українських лісів", - резюмував гендиректор держпідприємства.

Теги: #болоховець #ліси_україни #деревина

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