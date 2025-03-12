Фонд національного добробуту РФ вичерпається протягом року, якщо нафта коштуватиме $45–47 за барель, – Кислиця

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прогнозує вичерпання російського "фонду національного добробуту" вже до кінця поточного року в разі зниження ціни на нафту до $45–47 за барель.

"В росії припускають, що т.зв. фонд національного добробуту може вичерпатися протягом року, якщо російська нафта коштуватиме $45–47 за барель. Якщо ж - $50, то пройде більше 2 з половиною років. При $55 за барель пройде відповідно більше п'яти років, перш ніж ліквідної частини фонду не стане", - написав Кислиця в соцмережі Х у середу.

Як повідомлялося, для обмеження доступу РФ до нафтодоларів з 5 грудня 2022 року для неї встановлений ліміт на рівні $60 за барель сирої нафти, але країни "великої сімки" розглядають колективне посилення або адаптацію цього ліміту, щоб зменшити доходи Москви. В той же час РФ щороку отримує $10 млрд шляхом обходу встановленої цінової стелі $60 за барель додатково до значного експортного виторгу за енергоносії за допомогою т.зв. "тіньового флоту".