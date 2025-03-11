"Укрнафта" очолила рейтинг видобувних підприємств за 2024 р., збільшивши товарообіг на 10,5%

ПАТ "Укрнафта" другий рік поспіль очолила перелік найкращих видобувних підприємств України за Індексом Opendatabot, збільшивши у 2024 році товарообіг на 10,5% у порівнянні з 2023 роком – до 105,2 млрд грн.

Як свідчать дані Opendatabot, частка "Укрнафти" у загальному виторгу топ-10 компаній добувної промисловості загальним обсягом 409,6 млрд грн за результатами минулого року склала 25,7%. Друге місце у рейтингу посіло АТ "Укргазвидобування" з часткою 24,6% і товарообігом 100,6 млрд грн.

До переліку топ-10 з числа підприємств паливно-енергетичного комплексу також увійшли тимчасово закрите ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське" з часткою 10,3% та виторгом 42 млрд грн, ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" – 9,7% (39,8 млрд грн) та ПрАТ "Нафтогазвидобування" – 4% (16,2 млрд грн).

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.