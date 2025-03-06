США без вагань підуть на санкції проти енергетики РФ, якщо це допоможе привести до припинення вогню – міністр фінансів

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у четвер, що США без вагань підуть на санкції проти російської енергетики, якщо це допоможе привести до припинення вогню у війні в Україні, пише Bloomberg.

Санкції проти РФ "будуть використані явно й агресивно для негайного максимального впливу" за вказівками президента США Дональда Трампа, сказав Бессент на аудиторії в Економічному клубі Нью-Йорка.

При цьому він розкритикував адміністрацію попереднього президента США Джозефа Байдена за те, що вона не посилила енергетичні санкції проти РФ через страх підвищити ціни на газ, і запитав, який сенс "суттєвої військової та фінансової підтримки США протягом останніх трьох років" без відповідних санкцій.

Бессент також сказав, що США посилять санкції проти Ірану, додавши, що США "закриють" нафтовий сектор країни, використовуючи "заздалегідь визначені контрольні показники та часові рамки", і що "знову розгром Ірану стане початком нашої оновленої політики санкцій".

Глава Мінфіну припустив, що США працюватимуть з "регіональними сторонами", які допомагатимуть Ірану просувати його нафту на ринок. Однією з цих країн, ймовірно, буде РФ, яка на початку цього тижня дала сигнал, що готова допомогти США в переговорах з Іраном щодо припинення його ядерної програми та підтримки регіональних антиамериканських проксі.

"Міністерство фінансів готове вести відверті дискусії з цими країнами… Ми збираємося закрити нафтовий сектор Ірану та можливості виробництва безпілотників", — сказав Бессент.

Він також заявив про "велику перемогу в дискусіях Німеччини про різке збільшення своїх військових витрат", додавши, що "збільшення розподілу тягаря щодо безпеки має вирішальне значення для дружніх країн".