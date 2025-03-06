Зростання оборонних витрат може прискорити інфляцію, підтримати зростання економіки єврозони

Очікуване збільшення державних видатків на оборону та інфраструктурні проєкти може підтримати економічне зростання єврозони, однак водночас призвести до прискорення інфляції, заявила голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард під час пресконференції за підсумками березневого засідання.

Ці слова стали реакцією на нещодавні заяви глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що Європа готова значно збільшити свої витрати на оборону. Зокрема, глава ЄК презентувала план ReArm Europe ("Переозброїти Європу"), що передбачає виділення 150 млрд євро позик державам-членам ЄС для інвестицій в оборону.

Лагард зазначила, що поки занадто рано оцінювати можливі макроекономічні наслідки цього плану, і запропонувала дочекатися деталей.

Глава ЄЦБ наголосила, що підвищена геополітична невизначеність також несе в собі ризики для інфляції та зростання економіки. Так, невизначеність стримує інвестиції в єврозоні та негативно впливає на європейський експорт. Вплив цього фактора на інфляцію може виявитися як підвищувальним, так і знижувальним.

Раніше регулятор підвищив прогноз темпів зростання споживчих цін цього року до 2,3% з прогнозованих раніше 2,1%. У 2026 році, як і раніше, очікується підвищення на 1,9%, а оцінка на 2027 рік була переглянута до 2% з 2,1%.

На думку Лагард, інфляція в єврозоні досягне цільових 2% на самому початку 2026 року. Раніше керівництво ЄЦБ прогнозувало, що темпи зростання споживчих цін у валютному блоці повернуться до цільового рівня протягом 2025 року.

ЄЦБ у четвер очікувано знизив усі три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів. Жоден член керівництва регулятора не заперечував проти такого рішення, водночас глава ЦБ Австрії Роберт Хольцман утримався від голосування, повідомила Лагард.

За останній рік ставки в єврозоні знизили загалом на 150 б.п., і в результаті регулятор змінив формулювання у своєму повідомленні за підсумками засідання, зазначивши, що "грошово-кредитна політика стає суттєво менш обмежувальною".

Лагард кілька разів під час пресконференції наголошувала, що регулятор не має чітко визначеного плану щодо подальшої траєкторії ставок і рішення ухвалюватимуть на кожному конкретному засіданні залежно від даних, які надходять.

Вона припустила, що центробанк візьме паузу в зниженні ставок, якщо дані виправдовуватимуть такий крок.

У відповідь на запитання журналістів про можливу конфіскацію заморожених російських активів Лагард сказала, що обговорення цього питання не входить до компетенції ЄЦБ.

Водночас вона висловила думку, що "міжнародно-правова основа, на якій буде ухвалено те чи інше рішення, матиме значення для інших інвесторів". "І я впевнена, що цей фактор буде взято до уваги тими, хто ухвалюватиме остаточне рішення", - зазначила глава ЄЦБ.