Інтерфакс-Україна
Події
18:37 19.06.2025

Зеленський обговорив з Лагард перспективи використання заморожених російських активів

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Зеленський обговорив з Лагард перспективи використання заморожених російських активів
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського центрального банку Крістін Лагард.

"Дякую за приїзд і бюджетну підтримку. Дуже важливо, щоб ця допомога продовжувалася й попри війну давала нашим людям нормальність життя, де це можливо", - написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами розмови.

Сторони оговорили перспективи використання заморожених російських активів для потреб України, макрофінансову стабільність, роботу з партнерами та євроінтеграцію.

Окрім того, президент подякував за надання кредиту в межах ініціативи ERA від G7 на суму $50 млрд цього року.

"Робимо нашу координацію з європейськими інституціями ще тіснішою", - додав президент.

Як повідомляє пресслужба президента, сторони також обговорили пошук механізмів для продовження санкцій проти російських активів.

У свою чергу, Лагард запевнила у продовженні фінансової підтримки з боку Європейського центрального банку та відзначила роботу Національного банку України.

Теги: #активи_рф #зеленський #лагард

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