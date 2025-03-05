Економіка

19:31 05.03.2025

Австралія внесла у Фонд підтримки енергетики додатково EUR6 млн

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Австралія внесла у Фонд підтримки енергетики додатково EUR6 млн
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Австралія внесла у Фонд підтримки енергетики України додаткові EUR6 млн, після чого загальний внесок Австралії до цього фонду склав близько EUR18 млн.

"Кошти уряду Австралії будуть розподілятись на ключові нагальні потреби українського енергосектору", - повідомило Міністерство енергетики України у середу.

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного співтовариства.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад EUR1 млрд. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб’єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.
 

Теги: #внесок #австралія #фонд #енергетика

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