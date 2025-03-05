Економіка

11:25 05.03.2025

Споживання е/е у середу знизилося на 9%, днем раніше – на 4,5%

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Споживання е/е у середу знизилося на 9%, днем раніше – на 4,5%

В Україні суттєво знижується споживання електроенергії завдяки впливу погодних факторів, повідомило НЕК "Укренерго" у середу.

"Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 5 березня, станом на 9:30, його рівень був на 9% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок", - зазначив системний оператор.

Причина таких суттєвих змін – підвищення температури повітря, а також встановлення сонячної погоди у більшості регіонів України, що зумовило ефективну роботу побутових СЕС.

Своєю чергою, 4 березня добовий максимум споживання, зафіксований вранці, був на 4,5% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 3 березня.

Як зазначили в "Укренерго", в умовах ефективної роботи сонячних електростанцій, у середу 5 березня користуватись потужними електроприладами доцільно у денний час – з 10:00 до 15:00.

За інформацією компанії, вночі ворог здійснив чергову масовану дронову атаку на енергооб’єкти в одному з регіонів – було пошкоджене обладнання, внаслідок чого на ранок є знеструмлені споживачі. Наразі ремонтні бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи та роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше усунути наслідки пошкоджень та заживити усіх абонентів.

Своєю чергою, як повідомило Міністерство енергетики України у середу, минулої доби енергетики відновили живлення для 75 490 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Як повідомлялося, увечері вівторка, 4 березня, РФ атакувала ще один енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області, і це стало вже четвертим за два тижні ударом по енергосистемі регіону.

Теги: #споживання #укренерго #електроенергія

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