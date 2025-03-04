Економіка

20:27 04.03.2025

Якщо Канада введе мита у відповідь на мита США, то США знову дзеркально їх підвищать – Трамп

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Якщо Канада введе мита у відповідь на мита США, то США знову дзеркально їх підвищать – Трамп
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп, який ввів з вівторка 25% мита на канадські товари (окрім нафти, для якої мито 10%), погрожує Канаді й надалі підвищувати ці мита, якщо Канада вдасться до введення мит на американські товари у відповідь.

"Будь ласка, поясніть губернатору Канади Трюдо, що коли він запровадить відповідні мита проти США, наш тариф у відповідь негайно збільшиться на таку саму суму!" – написав Трамп у своїй соцмережі Truth у вівторок.

Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи введення США 25%-них митних зборів практично на весь імпорт із Канади, назвав ці дії "початком торговельної війни" "У той же час вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, заспокоюючи Володимира Путіна — брехливого диктатора-вбивцю", – сказав Трюдо в Оттаві.

В свою чергу, Канада запровадила імпортне мито в розмірі 25% на вироблену в США продукцію загальною вартістю $155 млрд. З 4 березня починають діяти мита на товари на суму $30 млрд, а через 21 день - на решту $125 млрд.

 

 

Теги: #війна #канада #торгівля

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