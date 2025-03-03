Фонд We Build Ukraine провів перше засідання наглядової ради

Аналітичний центр We build Ukraine провів перше засідання Наглядової ради, повідомив у понеділок засновник та очільник центру Олександр Кубраков.

"Провели перше засідання Наглядової ради аналітичного центру We build Ukraine. Пишаюсь тим, що навколо розвитку та економічного зростання України обʼєдналась команда міжнародних фахівців-практиків. Кожен з них вже багато зробив для зміцнення стійкості нашої країни в найскладніші часи, а зараз, я впевнений, їхня глибока експертність та багаторічний досвід допоможуть створити кращі можливості для розвитку", - дописав він на сторінці в Facebook.

Він зазначив, що у наглядову раду ввійшли:

Мартін Гріффітс (Martin Griffiths) – британський дипломат і гуманітарний діяч, який обіймав посаду Заступника генсека ООН із гуманітарних питань та відіграв ключову роль у розблокуванні українських портів для експорту зерна у 2022 – Чорноморській Зерновій ініціативі.

Наталя Яресько (Natalie Jaresko) –ексміністерка фінансів України, директорка EY-Parthenon із стратегій суверенних трансформацій, яка впродовж десятиліть працює над системним залученням інвестицій в Україну та покращенням її міжнародного іміджу.

Міхал Дворчик (Michał Dworczyk) – депутат Європарламенту, колишній голова Канцелярії Польщі, за безпосередньої участі якого була надана допомога українським біженцям, сформована військова логістика, та який доклав багато зусиль для розвʼязання паливної кризи у 2022 та надання озброєння.

Дмитро Шеремдей – громадський діяч, голова БО "100% Життя", найбільшої пацієнтської організації в Україні. Завдяки його ініціативам в Україні вдалося забезпечити більшу доступність медичних послуг, зокрема через реформування системи охорони здоров'я та залучення міжнародної допомоги.

"Для мене велика честь очолити таку Наглядову раду та разом з командою We Build Ukraine продовжити працювати над Стратегією економічного зростання, розробленою Boston Consulting Group (BCG) спільно з нашими експертами. Важливо, що до обговорень долучаються представники бізнесу, уряду, парламенту, громадськості та медіа", - зазначив Кубраков.

Як повідомлялось, у жовтні 2024р. аналітичний центр та фонд We Build Ukraine спільно з Бостонською консалтинговою групою (BCG) провели перший воркшоп, презентувавши комплексне дослідження економічного зростання України.

Раніше повідомлялося, що колишній віцепрем'єр із відновлення - ексміністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заснував і очолив аналітичний центр We Build Ukraine, який має на меті розроблення Стратегії економічного відновлення України.