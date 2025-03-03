Економіка

18:32 03.03.2025

Українська делегація вдруге провела огляд торговельної політики у СОТ - Мінекономіки

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Українська делегація вдруге провела огляд торговельної політики у СОТ - Мінекономіки

Україна вдруге успішно провела Огляд торговельної політики у Світовій організації торгівлі (СОТ), повідомляється на сайті Міністерства економіки України.

Згідно з інформацією на сайті органу, засідання відбулося 26 та 28 лютого в штаб-квартирі СОТ у Женеві. Делегацію очолив заступник міністра економіки - торгпред України Тарас Качка.

"Ми отримали понад 400 письмових запитань від 20 членів СОТ, переважно щодо торговельного та інвестиційного режимів. Це підтверджує значний інтерес до поглиблення економічної співпраці з Україною, попри війну.  Особливо цінними для нас є відгуки про стійкість економіки, критичну роль експорту агропродукції у світовій продовольчій безпеці та розвиток галузей із високою доданою вартістю", - наводяться в повідомленні слова Качки.

Він додав, що члени СОТ також високо оцінили прогрес у захисті інтелектуальної власності та виконання зобов’язань щодо прозорості.

В Мінекономіки зазначили, що підготовка до огляду тривала понад рік. В рамках цього Україна співпрацювала з держорганами, структурними підрозділами Мінекономіки та секретаріатом СОТ. У грудні члени СОТ отримали звіти секретаріату та уряду України для аналізу.

Качка підкреслив, що успішний огляд сприятиме зміцненню торговельних відносин України з партнерами.

Торпред також окремо відзначив вагоме досягнення економічної дипломатії на засіданні СОТ - в протокол вперше була включена спільна заява 45 членів СОТ із засудженням руйнівного впливу російської агресії на світову торговельну систему. Заява була розповсюджена як офіційний документ СОТ.

В Мінекономіки наголосили, що проведення оглядів торговельної політики членів СОТ - один із найважливіших видів діяльності цієї міжнародної організації. Метою оглядів є забезпечення прозорості та передбачуваності торговельних режимів членів СОТ, сприяння більш повному дотриманню правил та принципів СОТ всіма членами.

Регулярність проведення оглядів торговельної політики залежить від частки члена СОТ у загальному обсязі світової торгівлі: чотири найбільші світові трейдери (ЄС, США, Японія і Китай) мають проходити таку процедуру, як правило, раз на три роки; наступні 16 членів СОТ (такі країни як Австралія, Бразилія, Канада, Швейцарія, Індія, Туреччина, Сінгапур, Корея, Малайзія, Таїланд, ОАЕ тощо) – кожні п'ять років; решта членів СОТ, зокрема й Україна, – кожні сім років, з можливістю подовження тривалості періоду між оглядами для найменш розвинених країн, а також у разі необхідності.

Україна стала повноправним членом СОТ у 2008 році. Перший Огляд торговельної політики України відбувся у квітні 2016 року. Наступний мав відбутися в листопаді 2023 року, однак через повномасштабну агресію росії терміни були перенесені на 2025 рік.

Теги: #сот #мінекономіки

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